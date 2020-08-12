ABD'nin 2020 başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, bugün destekçilerine gönderdiği e-postada "Başkan olarak birçok önemli karar veriyorsunuz. Ama ilki, başkan yardımcınızın kim olacağını seçmektir. Donald Trump ve Mike Pence'e karşı verdiğim mücadelede bana en iyi yardım edecek kişinin Kamala Harris olduğuna karar verdim'' ifadelerine yer verdi.

2016'da Kaliforniya Başsavcısı ve ondan önce San Francisco Bölge Savcısı olarak görev yapan Harris, ABD Senatosundaki tek siyahi kadın olma özelliğini elinde bulunduruyor.

SEÇTİĞİ İSİM MANİDAR

George Floyd'un öldürülmesiyle ırkçılık, Trump'ın politikalarıyla mültecilerin durumunun büyük tartışma konusu olduğu ülkede, Biden'ın Harris seçimi manidar bulundu. Haber7'nin haberiine göre, Zira Harris, göçmen anne ve babanın evladı ve siyahi biri. Eğer Biden ABD Başkanı seçilirse Kamala da yardımcısı olacak. Böylelikle Kamala Harris, ABD tarihinde "siyahi kadın başkan yardımcısı" olan ilk kişi olacak.

GÖÇMEN ANNE VE BABANIN EVLADI

Jamaika ve Hindistan kökenli göçmen bir anne babanın çocuğu olarak Kalifornia'da doğan Kamala Harris, sivil haklar konusundaki hassasiyeti ve hukukçu kimliği ile de biliniyor. Kamala Harris'in annesinin adı Shyamala Gopalan Harris, babasının ismi ise Donald Harris...

1915 OLAYLARINI "ERMENİ SOYKIRIMI" OLARAK GÖRÜYOR

Harris 2016 yılında yaptığı bir konuşmasında, "Ermeni Soykırımı'nın uygun bir şekilde tanınması ve sonuca varması için Ermeni toplumunun yanında olacağım" demiş, ABD Senatosu'nda 2019 yılında 1915 olaylarının "Ermeni Soykırımı" olarak tanıyan tasarıya da imza atmıştı.

Harris ayrıca, Trump'ın Suriye'deki askerlerini geri çekme kararına da tepki göstererek sert bir dille eleştirmişti.

DAHA ÖNCE BAŞKAN ADAYIYDI AMA BIDEN LEHİNE YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Aynı zamanda 2020 başkanlık adaylığı için demokrat partiden aday olan ve daha sonra Biden lehine çekildiğini açıklayan 55 yaşındaki Harris, Joe Biden'in başkan seçilmesi durumunda ABD’nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip olacak.