Biden, Abbas ve Netanyahu ile görüştü

Biden, Abbas ve Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Abbas ile görüşmesinde, Hamas'ın İsrail'e yönelik "hain saldırısını" kınarken, Hamas'ın, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını temsil etmediğini belirtti.

Abbas, özellikle Gazze'de olmak üzere Filistin halkına acil insani yardım sağlama çabalarına ilişkin bilgi verirken, Biden, Abbas ve Filistin yönetimine bu konuda tam destek verdiğini bildirdi.

Biden, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için Birleşmiş Milletler, Mısır ve Ürdün ile çalıştığını belirterek, çatışmanın yayılmaması için yürüttüğü çabalara değindi.

İSRAİL'E DESTEĞİNİ TEYİT ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde ise İsrail'e olan "sarsılmaz" desteğini teyit etti.

Biden, sivillerin korunmasına yönelik tüm çabaları desteklediğini belirtirken, tüm ülkelerin "Hamas'ı terör örgütü olarak kınaması gerektiğinin" altını çizdi.