  • BIST
    1557.39
  • Dolar
    7,5698
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    419,3540
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden: 1,9 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketi 7 milyon kişiye iş alanı açacak
Dışişleri'nden AP'ye tepki: Asılsız iddiaları reddediyoruz
DSÖ'den önemli koronavirüs aşısı açıklaması!
ABD Başkanı Biden: Geleceğimiz için özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi büyük önem arz ediyor
Vaka sayılarındaki artış sürüyor
Putin, Aliyev ve Paşinyan'la telefonda görüştü
Yunanistan, İsrail'den İHA kiralayacak
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
NASA tarih verdi: Dev asteroid çok yakından geçecek
Bakan Akar: Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, bölge ülkelerinin yararınadır
Başkan Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı...
Mısır'la ilk diplomatik temas... 'Daha ileri düzeye de taşırız'
Aşı etkili oldu mu?
İstanbul ve Ankara'da renk değişikliği olacak mı?
10 sene sonra ışınlanıyoruz
Kar üstünde cirit dersi
Hayalindeki park bahçesine geldi
10 yaşında ticarete atıldı
Müze gibi ev
Müze gibi ev
Online tiyatroya devam
Acilen aşı olmak istiyor
'Camdaki Kız' gerçek oldu
Hayali ressam Karan
13 Mart 2021 Cumartesi 00:59:00 - Güncelleme:13 Mart 2021 Cumartesi 00:59:00

Biden: 1,9 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketi 7 milyon kişiye iş alanı açacak

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, dün imzaladığı 1,9 trilyon dolarlık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ekonomik yardım paketinin 7 milyon kişiye yeni iş alanı açacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongreden geçen ve dün imzaladığı 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik yardım paketi ile ilgili Beyaz Saray'da bir tören düzenledi.

Söz konusu yardım paketinin ülke için önemli olduğunun altını çizen Biden, Kongre kariyerini anımsatarak bu tarz yasaları geçirmenin zor olduğunu kaydetti.

Biden, "Bu ekonomik destek paketi bu ülkedeki acil duruma doğrudan temas edecek. Milyonlarca insanın hayatını değiştirecek." ifadesini kullandı.

Ekonomik destek paketi kapsamında kişilere verilecek 1400 dolarlık çeklerin de bu hafta sonundan itibaren halka ulaşmaya başlayacağını aktaran Biden, "Bu ekonomik yardım paketi 7 milyon kişiye iş alanı açacak." diye konuştu.

SENATO'DA HAFTA SONU ONAYLANMIŞTI

ABD'de uzun süredir en önemli gündem maddelerinden biri olan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, 27 Şubat'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Uzun süren görüşmelerin ardından 6 Mart'ta ise Senato tarafından onaylanan tasarı, daha önce devreye sokulan ve "uzlaşma" olarak adlandırılan yasal bir düzenlemeyle Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilmişti.

Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle nihai oylama için yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti. Temsilciler Meclisi, 10 Mart'ta paketi onaylayarak Biden'ın imzasına göndermişti.

1400 DOLARLIK DOĞRUDAN NAKİT YARDIMI SAĞLANACAK

Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, doğrudan nakit yardımının yanı sıra işsizlik yardımları, eyalet ve yerel yönetimlerin desteklenmesi ve aşı dağıtımına yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Ekonomik destek paketi kapsamında, yılda 75 bin dolardan az kazanan bireylere 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanması öngörülüyor.

Paketle 14 Mart'ta süresi dolacak işsizlik yardımlarının süresi 6 Eylül'e kadar uzatılırken haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımı sağlanması planlanıyor.

Eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette aşı dağıtımı, Kovid-19 testi, kira yardımı ve okullar için de finansman desteği yer alıyor.

Etiketler : Joe Biden Ekonomik destek paket ABD
Usta oyuncuya veda

Usta oyuncuya veda
Resimli terapi

Resimli terapi
Mutasyonlu virüsü yendi

Mutasyonlu virüsü yendi
Maskeden etek tasarımı

Maskeden etek tasarımı
Yeni imajıyla bir numara!

Yeni imajıyla bir numara!
Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek

Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek
Kulakları hayatını kararttı

Kulakları hayatını kararttı
Kate Winslett'in tercihi Türk tasarım!

Kate Winslett'in tercihi Türk tasarım!
Karavan krizi yaşamadık

Karavan krizi yaşamadık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER