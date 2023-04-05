Biden 11-14 Nisan'da Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı ziyaret edecek
Kaynak: AA
ABD Başkanı Joe Biden, 11-14 Nisan tarihleri arasında ziyaret edeceği Kuzey İrlanda ve İrlanda'da temaslarda bulunacak.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ilk olarak, Hayırlı Cuma Anlaşması'nın (Belfast) 25 yıl önce imzalanmasından bugüne kaydedilen ilerlemeyi kutlamak ve ABD'nin Kuzey İrlanda'nın ekonomik potansiyelini desteklemeye hazır olduğunu vurgulamak için 11-12 Nisan'da Belfast'ı ziyaret edecek.
Biden'ın 12-14 Nisan tarihlerinde ise İrlanda'da bulunacağı ifade edilen açıklamada, temaslarında ortak küresel zorluklar karşısındaki işbirliklerini masaya yatıracağı kaydedildi.
Açıklamada, Başkan Biden'ın, iki ülke ve halklarını birbirine bağlayan derin tarihi bağları kutlamak için konuşmalar yapacağı Dublin, County Louth ve County Mayo'da çeşitli toplantılara da katılacağı bilgisi paylaşıldı.
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