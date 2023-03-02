Biden, 10 Mart'ta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşecek
Kaynak: AA
Biden'ın 10 Mart'ta von der Leyen'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını belirten Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, liderlerin, Ukrayna'ya verilen destek ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında ABD ile AB arasındaki güçlü işbirliklerini ele alacaklarını bildirdi.
Jean-Pierre, görüşmede, iklim kriziyle mücadele kapsamında temiz teknolojiye yatırım konusundaki çalışmaların yanı sıra, bir yıl önce oluşturulan ve AB'nin Rus fosil yakıtlarına bağımlılığını azaltmasına ve yeşil enerjiye geçişini hızlandırmasına yardımcı olan Avrupa'nın enerji güvenliğine ilişkin ABD-AB ortak Görev Gücü'nün değerlendirilmesi konularının da gündeme geleceğini aktardı.
Sözcü Jean-Pierre, Biden ve von der Leyen'in, Çin'in ortaya koyduğu zorluklar dahil, uluslararası güvenlik meselelerini de görüşeceklerini kaydetti.
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