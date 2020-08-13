  • BIST
    1101.3
  • Dolar
    7,3230
  • Euro
    8,6923
  • Altın
    457,0660
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alanyaspor'da 3 imza birden
Hastalık belirtisi göstermeyen çift, bir köy ve fabrikaya koronavirüs bulaştırdı
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor! Son 24 saatte bin 372 ölü
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri Macron'u rahatsız etti: Bir fırkateyn ve iki savaş uçağı gön ...
Valilik'ten yeni karar: Trabzon'da düğünlere koronavirüs tedbiri
Bahçeli'den dikkat çeken 'CHP' mesajı: Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin işi zor
Kandahar'da bombalı saldırı: 4 sivil öldü
Sanatçı Meral Niron yaşamını yitirdi
ÖSYM'den çok önemli HES kodu duyurusu
jandarma personelini taşıyan midibüs kaza yaptı
Mahallede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Başkan Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi
Beyrut'taki patlamanın ardından toplanan Lübnan Meclisi, başkentte 15 gün OHAL ilan etti
Fransa'nın Doğu Akdeniz ve Libya'daki hesabını Türkiye bozdu
Çin, Brezilya'dan ithal ettiği dondurulmuş tavuk kanadında koronavirüs tespit etti
Lukaşenko'nun planları altüst oldu! Belarus'ta neler oluyor?
Bursa'da saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen DEAŞ'lı terörist yakalandı
Bakan Akar: Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız
Lichtsteiner, futbola veda etti
BAE Körfez'de neden uzlaşmaz tavır sergiliyor?
FETÖ'nün sivil imamları son kez hakim karşısında!
Şanlıurfa'da feci kaza: Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler çıkartıldı
Ankara'da DHKP-C'ye operasyon: 7 zanlı gözaltında
13 Ağustos 2020 Perşembe 15:37:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 16:18:00

Beyrut'taki patlamanın ardından toplanan Lübnan Meclisi, başkentte 15 gün OHAL ilan etti

Kaynak: AA

ABONE OL

4 Ağustos'ta meydana gelen Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından ilk kez toplanan Lübnan Meclisi, patlamanın yaşandığı başkent Beyrut'ta 15 gün süreyle OHAL ilan etti

Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ilk kez toplanan Lübnan Meclisi, başkent Beyrut'ta bugünden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Meclis, Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamanın ardından başkentteki Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) binasında toplandı.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan toplantıda, Meclis, patlama günü Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan 2 haftalık OHAL durumunu bugünden başlamak üzere 15 gün için onayladı.

Toplantıda ayrıca limandaki patlamaya tepki olarak parlamentodan çekilme kararı alan 8 milletvekilinin istifası da onaylandı.

Böylece 128 üyeli Lübnan Meclisi'ndeki milletvekili sayısı 120'ye gerilemiş oldu.

- MECLİS BAŞKANI BERRİ'DEN "SİVİL DEVLET VE YENİ SEÇİM YASASI" VURGUSU

Meclis Başkanı Nebih Berri, toplantıda yaptığı konuşmada, milletvekilleri Sami Cemayel, Nedim Cemayel, İlyas Hankeş, Paula Yakubyan, Mişel Muavvıd, Name Efram, Henri Helv ve Mervan Hammade'nin istifalarının kabul edildiğini açıkladı.

Ülkede reformları hayata geçirme ve yolsuzlukla mücadele edecek yeni bir hükümet kurma konusunda hızlı davranılması çağrısında bulunan Berri, "Ülke şu anda son nefeslerini alıp veriyor, bizim ise elimizde sivil devlet ve mezhepsel engellerden uzak yeni seçim yasasıyla cerrahi ameliyat gerçekleştirme dışında bir seçeceğimiz yok." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER