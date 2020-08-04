Beyrut'taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı
Kaynak: AA
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada, 2 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.
Meydana gelen büyük patlama sonucu başkent Beyrut'un korkunç şekilde sarsıldığını aktaran Çakıl, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının da hasar gördüğünü ve oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.
Şu ana kadar patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını belirten Çakıl, bunların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.
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