Beyrut'taki faciayla ilgili korkunç şüphe

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06 Ağustos 2020 Perşembe 08:52:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 08:58:00

Beyrut'ta korkunç şüphe! Tek başına patlamaz

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Beyrut Limanı'nda patlayan 2 bin 750 tonluk amonyum nitrat, geride eşi az görülen bir yıkım bıraktı. En az 135 kişinin öldüğü, 5 bin kişinin de yaralandığı patlamaya yol açan maddenin tek başına amonyum nitrat olamayacağı, başka bir madde ile karışmış ya da müdahale ile patlatılmış olabileceğini belirtiyor.

Lübnan’daki korkunç patlama ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Beyrut’u savaş alanına çeviren patlamanın Hizbullah’ın kontrolü altındaki limanda 2013 yılından beri tutulan 2750 ton amonyum nitrattan kaynaklandığı kesinleşti. Facianın yaşandığı ilk dakikalarda patlamanın kaza sonucu yaşandığı açıklansa da sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor. Uzmanlar amonyum nitratın yanıcı bir madde olmakla birlikte kendi başına patlayıcı özelliği bulunmadığını, ancak dış müdahale ya da karışımla patlayabileceğini belirtiyor.

2013’TE BATUM’DAN YOLA ÇIKMIŞ

Terör örgütlerinin patlayıcı yapımında kullandığı amonyum nitratın limana nasıl girdiği de ortaya çıktı. Lübnan basınında yer alan bilgilere göre 23 Eylül 2013’te Gürcistan Batum’dan yola çıkıp Mozambik’teki Berea Limanı’na giden amonyum nitrat yüklü gemi ‘teknik arıza’ gerekçesiyle Beyrut’a yanaştı. Geminin yükü Beyrut Limanı’na boşaltıldı, ardından 12 numaralı depoya taşındı. Felaketten önce mazlemelere herhangi bir müdahale yapılmadı veya çıkarılmadı. 2015 yılında Lübnanlı yetkililer gemi mürettebatını tutukladı, bir süre sonra ise yeniden bıraktı. Fakat gemi Mozambik’e gitmedi. Lübnan makamları bu tehlikeli malzemelerden kurtulmak için herhangi bir adım atmadı.

TEK BAŞINA PATLAMAZ

Uzmanlara göre son derece yanıcı bir madde olmakla birlikte amonyum nitratın kendi başına patlayıcı özelliği bulunmuyor. Yenişafak'ın haberine göre, Bu nedenle patlamaya yol açan maddenin tek başına amonyum nitrat olamayacağı, başka bir madde ile karışmış ya da müdahale ile patlatılmış olabileceğini belirtiyor.

Beyrut Limanı’ndaki patlama Lübnan’ın kalbine ağır hasar verdi. Patlamada görülen şok dalgası ve mantar bulutu, başkentin idari ve ticari noktalarında ağır tahribata neden oldu. Beyrut Limanı kullanılamaz hale gelirken Beyrut merkezinin en işlek caddeleri cam kırıkları ve moloz kaplı hale geldi, bazı binaların ön cepheleri çöktü

SORUŞTURMA AÇILACAK

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Yüksek Savunma Konseyi’nin acil durum toplantısında 2750 ton amonyum nitratın güvenlik önlemleri olmadan altı yıl limanda kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamayı “felaket” olarak nitelendirdi ve sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi. Açıklamadan kısa süre sonra limanın depolama ve korumasından sorumlu tüm memurlar hakkında ev hapsi kararı verildi.

PLANLANMIŞ BİR EYLEM İDDİASI

Lübnan’ı iyi bilen Iraklı eski general Suphi Nazım Tevfik de patlamanın “önceden planlanmış bir eylem” sonucu olabileceğini söyledi. Tevfik şunları kaydetti: “ Bu büyük patlamaya depolanmış patlayıcı malzemeleri hedef alan bir füzenin sebep olduğunu düşünüyorum. Askeri deneyimlerime dayanarak bir noktada 54 bombanın aynı anda patlamasından daha şiddetli bir durum ile karşı karşıyayız.”

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