  • BIST
    1085.19
  • Dolar
    7,3730
  • Euro
    8,7873
  • Altın
    466,7140
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 982 KOVID-19 vakası tespit edildi
Berke Akçam 400 metre engellide 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı
ABD'nin Virgin Adaları'nda 27 milyon dolar nakit ele geçirildi
Bakan Karaismailoğlu: Derelerden etkilenmeyecek projeler yapılacak
Konya'da düğün ve toplu organizasyonlara sınırlama
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainar: Ekonomi Kovid-19 salgınıyla ilgili belirsizlikle yüzleşmeye devam ...
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin barış ortamını zehirleyen kararı müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır
Beyrut'ta güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti
Terör örgütü YPG/PKK bir kız çocuğunu daha kaçırdı
İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 yeni KOVID-19 vakası kaydedildi
İtalyan Alpleri'ndeki Marmolada buz kütlesi 15 yıl içinde yok olabilir
BM Özel Raportörü Lynk'ten İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına sert tepki
TBMM Başkanı Şentop uluslararası kuruluşların yeniden yapılanmasını önerdi
Türkiye - Özbekistan uçuşları yarın başlıyor
Türkiye, Sudan'daki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Trump 'geçici felç nedeniyle hastaneye kaldırıldığı' iddialarını yalanladı
Yunanistan ordusunu güçlendirmeyi planlıyor
Basın İlan Kurumundan 'İletişim Başkanlığı personeline karşılıksız ödeme' yapılacağı iddialarına yal ...
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan Doğu Akdeniz'de korsan bir devlettir
Kudüs ve Filistin Müftüsü'nden, Türkiye'nin Filistin davasını destekleyici rolüne övgü
Bakan Koca son durumu paylaştı! Son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca KOVID-19'u yenen hastanın hikayesini paylaştı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
01 Eylül 2020 Salı 22:01:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 22:01:00

Beyrut'ta güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta parlamento binasına yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Lübnan Devleti'nin 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı'nda "Büyük Lübnan Öfkesi" sloganıyla toplanan yüzlerce vatandaş, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan bu yana yönetimi paylaşan mevcut siyasi partileri protesto etti.

Lübnan bayrakları, ülkedeki ekonomik kriz ve yolsuzluklara işaret eden pankartlar taşıyan eylemciler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri ve diğer siyasi liderler aleyhinde sloganlar attı.

Uzun yıllardır ülkeyi yöneten siyasi güçlerin, Lübnan'ı kalkındırmak yerine kendi çıkarları ve bağlı oldukları bölgesel veya uluslararası güçlerin taleplerine odaklandıklarını dillendiren protestocular, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından gelen tepkiler üzerine istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'e de tepki gösterdi.

Eylemciler, Edib'in kuracağı yeni kabinenin de mevcut siyasi partileri temsil eden isimlerden oluşacağına dikkati çekti.

Parlamentoya yürümek isteyen eylemcilere müdahale edildi

Şehitler Meydanı'ndaki gösterilerini saatlerce sürdüren protestocular, daha sonra aylardan beri bölgede oluşturulan demir ve beton bariyerleri aşarak Meclis binasına yürümek istedi.

Güvenlik güçleri, göstericilerin kendilerine ve çevredeki iş yerlerine taş atmaları nedeniyle ses bombası ve biber gazıyla müdahaleye başladı, bölgeye ordudan takviye birlikler sevk edildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan askerler, meydanda kimlik kontrolü yaptı.

Lübnan Kızılhaç Örgütü, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan göstericileri taşımak üzere 5 ekibin Şehitler Meydanı'nda görev yaptığını açıkladı.

FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE DE ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan dünden bu yana Lübnan'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai ile görüştüğü Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği önünde de eylem düzenlendi.

Fransa'da tutuklu Lübnanlı George Abdullah'ın serbest bırakılması talebiyle toplanan eylemciler, Macron ile Rai'nin görüştüğü sırada Büyükelçiliğe yürümek istedi.

"Vatandaşını yurt dışında tutuklu haliyle bırakan bir yönetimin meşruiyeti olamaz" şeklinde sloganlar atan eylemciler, kendilerine karşı sert müdahalede bulunan güvenlik güçleri ile de bir süre arbede yaşadı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Halk, siyasi güçler ile yöneticileri, ülkedeki mevcut ekonomik krizin sebebi olarak gördüğü yolsuzluklarla suçluyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER