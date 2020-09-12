  • BIST
    1102.7
  • Dolar
    7,4755
  • Euro
    8,8596
  • Altın
    466,2300
İstanbul
22 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çerkeş'te sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Başkan Erdoğan bir çocuğun 'Tayyip Dede' seslenişine kayıtsız kalmadı
İspanya'da aşırı sağ gruplar, hükümet karşıtı gösteri düzenledi
Galatasaray sahasındaki son 11 açılış maçını da kazandı
Mali'de geçiş süreci 18 ay olacak
Sudan, 160 vatandaşını Libya'dan kurtardı
ABD, Hafter'in Libya petrolüne uyguladığı blokajı sonlandırmayı 'taahhüt ettiğini' duyurdu
Yozgat'ta şiddetli rüzgar 2 binanın çatısını uçurdu
AB, Bahreyn-İsrail anlaşmasından memnun
Yunanistan'ı korku sardı: Fransa'dan savaş uçağı satın alacaklar
Kastamonu'da EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon alındı
Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin son durumu açıkladı
Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 40'ıncı gününde protesto yürüyüşü düzenlendi
Cezayir'de Anayasa değişiklik taslağı Parlamento'nun üst kanadından geçti
İlter Turan: 11 Eylül saldırıları dünya genelinde İslamofobinin yükselişine neden oldu
Kum fırtınası, Polatlı'da yaşamı olumsuz etkiledi
Yunanistan'ın Moria sığınmacı kampındaki sığınmacılar Avusturya'da iktidarı ikiye böldü
Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı
Başkan Erdoğan'dan kendisini hedef alan Macron'a tepki: Senin süren az kaldı, gidicisin
Fatih Karagümrük sahasında kazandı
Karantinada olması gereken kişi pansiyondan çıkarken yakalandı
Bakan Koca, koronavirüs tablosunu açıkladı
Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: Milletin üzerinde bir güç görmedik, tanımadık
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 497 oldu
12 Eylül 2020 Cumartesi 21:22:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 21:22:00

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 40'ıncı gününde protesto yürüyüşü düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, geçen ay meydana gelen patlamanın 40'ıncı gününde adalet talebiyle yürüyüş düzenlendi.

Lübnan'da, başkent Beyrut'un şehir merkezinde Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup vatandaş, ülkedeki ekonomik ve toplumsal durumun yanı sıra Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın bugüne kadar herhangi bir sonuca varmamasını protesto etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümet yetkilileri ve yargı aleyhinde çeşitli sloganlar atan Lübnanlılar, ülkedeki mevcut yönetimin düşmesi, yolsuzluğa bulaşanların hesap vermesi ve Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamadan sorumlu yetkililerin yargılanmasını istedi.

Burada eylemciler adına okunan yazılı metinde, Beyrut Limanı patlamasının üzerinden 40 gün geçmesine rağmen hala ortada bir suçlu görülmediği vurgulanarak, "Soruşturma nerede, suçlular nerede, neden hala patlamayla ilgili ortada bir suçlu yok?" ifadeleri kullanıldı.

Eylemciler, daha sonra Lübnan bayrakları ve "Beyrut Limanı'ndaki tehlikeli maddenin varlığından haberi olan Cumhurbaşkanı Avn hemen istifa etsin" yazılı büyük bir afiş eşliğinde başkentin doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Avn'ın partisi Özgür Yurtsever Hareketi'nden bir grup, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı civarında eylemcilere karşı Avn'a destek gösterisi düzenledi.

Yürüyüş yapan eylemciler ile Avn destekçileri arasında Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında yaşanan gerginlikte her iki taraftan bazı eylemciler yaralandı.

Bölgede öğle saatlerinden beri yoğun güvenlik önlemleri alan ordu birlikleri, iki eylemci grubu ayırma ve Saray'a yürümek isteyenleri durdurmak için bir süreliğine havaya ateş açtı.

Sayıları yüzleri bulan her iki gruba mensup eylemciler, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında eylemlerini sürdürüyor.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Halk, siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin sebebi olarak gördüğü yolsuzluklarla suçluyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER