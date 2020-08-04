Beyrut Limanındaki patlamada bilanço ağır! 50 kişi öldü 2 bin 200 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamayla ilgili korkunç bilançoyu açıkladı, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 50 kişi öldü, 2 bin 200 kişi yaralandı. Patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı kaydedildi...

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken gökyüzünü yoğun duman kapladı.

Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu.

İSRAİLDEN AÇIKLAMA

İsrailli yetkililer Lübnanın başkenti Beyrut’taki patlamayla Tel Avivin bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR



Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ölü sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayı "felaket" olarak nitelendirerek, sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi.

Diyab, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin (Beyrut'taki patlama) sorumlularından hesap sorulacak." dedi.

Başbakan Diyab, 2014'ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti.

Yaşananları "felaket" olarak nitelendiren Diyab, tüm kardeş ülkelere, Lübnan'ın yanında yer alması ve destek olması için acil yardım çağrısında bulundu.

Lübnan'ın evladını kaybetmiş bir baba gibi olduğunu söyleyen Diyab, bu sıkıntılı günlerde birlik ve dayanışmadan başka hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini söyledi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'taki şiddetli patlamanın ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Yüksek Savunma Konseyini topladı.