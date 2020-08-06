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06 Ağustos 2020 Perşembe 12:25:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 12:27:00

Beyrut Liman patlaması için uluslararası komisyon kurulmasına karşı çıktı: Lübnan devletinin yok sayılması anlamına gelir

Kaynak: AA

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Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı Elie el-Ferezli, Beyrut Limanı'ndaki patlama için uluslararası inceleme talep edilmesine karşı çıktı. El-Ferezli bu durum 'Lübnan devletinin yok sayılması anlamına gelir' ifadelerini kullandı.

Lübnan eski başbakanlarının Beyrut Limanı'ndaki patlamanın nedenini belirlemek için uluslararası komite oluşturulması yönünde çağrı yapmasının ardından basına açıklama yapan Ferezli, gündemdeki tartışmanın eski Başbakan Refik el-Hariri'nin suikastı sonrasında yaşanan tartışmayı hatırlattığını söyledi.

Uluslararası incelemeyi kabul etmediğine işaret Ferezli "Beyrut Limanı'ndaki patlama için uluslararası inceleme talep edilmesi Lübnan devletinin yok sayılması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

LÜBNAN'IN ESKİ BAŞBAKANLARI, BEYRUT'TAKİ PATLAMA İÇİN ULUSLARARASI SORUŞTURMA ÇAĞRISI YAPTI

Eski Lübnan başbakanları, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı "Nekbe (büyük felaket)" olarak nitelendirerek, patlamanın nedenini belirlemek için uluslararası veya Arap soruşturma komitesi oluşturulması çağrısında bulundu.

Eski başbakanlar Saad el-Hariri, Necib Mikati, Fuad Sinyora ve Temmam Selam, Hariri'nin başkent Beyrut'taki konutunda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Sinyora'nın okuduğu ortak açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap Birliğine patlamanın nedenlerini ortaya çıkarmak için dürüst, profesyonel ve tarafsız yargıç ve araştırmacıların yer alacağı uluslararası veya Arap soruşturma komitesi oluşturulması çağrısı yapıldı.

Limanda bulunan tüm birimlerden "olay mahallini" korumak için iş birliği yapmaları istenen açıklamada, kimsenin dokunulmaz olmadığını, olaydan sorumlu olduğu tespit edilen herkesin hesap vermesi gerektiği aktarıldı.

Patlamanın "korkunç ve benzeri görülmemiş" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu "büyük felaketin" Lübnanlıların hükümete olan güveninde büyük çöküşe yol açtığı belirtildi.

Beyrut'un on yıllardır bitmek bilmeyen yıkım ve istismarlara maruz kaldığı, bugün de "büyük bir felaketle" karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, liderlik, öngörü ve iradenin bulunmasıyla bu durumun önlenebileceği savunuldu.

"Nekbe" (Büyük Felaket) ifadesi genellikle İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasına işaret için kullanılıyor.

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