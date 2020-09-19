Beyaz Saray'ı sarsan olay! Trump'a ölümcül zehir

Üzerinde alıcı olarak ABD Başkanı Trump yazan ve Beyaz Saray'a gönderilen pakette ölümcül zehir olan risin proteini tespit edildi.

Pakete güvenlik güçleri tarafından el konuldu. Risinin son derece küçük bir miktarı dahi bir yetişkini öldürmeye yetiyor.

Olay sonrası FBI hemen inceleme başlattı.