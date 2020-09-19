19 Eylül 2020 Cumartesi 22:14:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 23:08:00
Beyaz Saray'ı sarsan olay! Trump'a ölümcül zehir
Kaynak: DHA
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Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu hafta başında ABD Başkanı Donald Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildiği tespit edildi.
Üzerinde alıcı olarak ABD Başkanı Trump yazan ve Beyaz Saray'a gönderilen pakette ölümcül zehir olan risin proteini tespit edildi.
Pakete güvenlik güçleri tarafından el konuldu. Risinin son derece küçük bir miktarı dahi bir yetişkini öldürmeye yetiyor.
Olay sonrası FBI hemen inceleme başlattı.
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