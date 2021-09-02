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02 Eylül 2021 Perşembe 23:08:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 23:08:00

Beyaz Saray'dan 'Taliban'a yönelik yaptırım açıklaması

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'a yönelik yaptırımların gevşetilmesinin hiç gündeme gelmediğini, Taliban'ı eylemlerine göre değerlendireceklerini açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Afganistan'da bankacılık sisteminin çökmemesi için Taliban'a getirilen bazı yaptırımları kaldırmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Psaki, "Afganistan ile ilgili neler yapılabileceğine bakıyoruz ancak şu anda Taliban'a yaptırımların kaldırılması hiç gündemde yok. Taliban liderlerine yönelik yaptırımları ya da örgütün uluslararası finansal sistemlere erişimlerine getirdiğimiz kısıtlamalarda bir değişiklik yok. Biz Taliban'ı eylemlerine göre yargılayacağız, atılacak adımlar konusunda uluslararası toplumla yakın iş birliği içinde olacağız." dedi.

AFGANİSTAN'DAN ABD'YE TAHLİYE EDİLENLERİN YÜZDE 77'Sİ AFGAN

Afganistan'da kaldığı belirtilen yaklaşık 100-200 ABD vatandaşıyla da yakın temas halinde olduklarını vurgulayan Psaki, şu anda ABD'nin Afgan hava sahasında kontrolü bulunmadığını söyledi.

Psaki, Afganistan'dan tahliye edilerek ABD'ye getirilen kişiler hakkında, "Afganistan'dan tahliye operasyonumuz kapsamında 17-31 tarihleri arasında ABD'ye 31 bin 107 kişi getirildi. Bunlardan yüzde 14'ü yani 4 bin 446'sı ABD vatandaşı, yüzde 9'u yani 2 bin 785'i yeşil kart sahibi, yüzde 77'si yani 23 bin 876'sı da Özel Göçmen Vizesine başvurmaya hak kazanan Afganlardı." ifadesini kullandı.

ABD'de resmi süreçleri tamamlanana kadar Afgan mültecilerin askeri üslerde bekletildiğine işaret eden Psaki, bu üslerin toplam kapasitesini 50 bine çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

PSAKİ İLE ERKEK MUHABİR ARASINDA İLGİNÇ "KÜRTAJ" DİYALOĞU

Öte yandan Psaki ile basın odasında bulunan erkek muhabir arasında Teksas'ta dün yürürlüğe giren ve kadınların hamileliklerinin 6'ncı haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan tartışmalı yasaya ilişkin ilginç bir diyalog yaşandı.

Muhabirin, "Katoliklik desteklemezken, Katolik olan Biden neden kürtajı destekliyor?" sorusu üzerine, "Biliyorum bu tarz seçimlerle hiç karşılaşmadın hiç hamile de kalmadın, ancak kadınlar için bu çok zor bir seçim." ifadesini kullandı.

Etiketler : Beyaz Saray Psaki basın toplantısı Afganistan
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