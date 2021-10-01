Beyaz Saray'dan Etiyopya'ya "BM" kınaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, "ABD hükümeti, insani yardım çalışmalarında yer alan tüm Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının liderlerini ülkeden kovması eyleminden dolayı Etiyopya hükümetini şiddetle kınıyor." dedi.

Söz konusu adımı, "ortak vicdana bir leke" olarak nitelendiren Psaki, Etiyopya hükümetinin bir sonraki adımının gıda, tıbbi malzeme ve diğer hayat kurtaran yardımları engellemek olmasından endişe ettiklerini söyledi.

BİDEN'DAN ETİYOPYA'YA YAPTIRIM

Psaki, "BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum üyelerini, insani yardım faaliyetlerini engellemenin ve kendi insanlarını en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakmanın kabul edilemez olduğunu göstermek için Etiyopya hükümetine karşı adım atmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ay başında ülkesindeki ilgili kurumlara, Etiyopya'ya yönelik yaptırım uygulanması yetkisi veren bir kararnameye imza attığına işaret eden Psaki, "Eğer Etiyopya hükümetinin haftalar içinde iyi yönde adımlar attığını görmezsek, ilgili kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamakta tereddüt etmeyiz." ifadesini kullandı.

72 SAAT SÜRE VERİLDİ

Etiyopya hükümeti, ülkede faaliyet gösteren 7 BM çalışanının 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Etiyopya hükümetinin ülkeyi terk etmesini istediği kişiler arasında BM Çocuklara Yardım Fonu Etiyopya Temsilcisi Adele Khodr ve BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi İnsani İşler Koordinatörü Grant Leaity gibi isimler bulunuyor.

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALAR NEDENİYLE İNSANİ KRİZ ARTIYOR

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Etiyopya hükümetinin ülkeyi terk etmesini istediği kişiler arasında BM Çocuklara Yardım Fonu Etiyopya Temsilcisi Adele Khodr ve BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi İnsani İşler Koordinatörü Grant Leaity gibi isimler bulunuyor.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz artıyor

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.