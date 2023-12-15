VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı
Tuzun fazlası kalbi yoruyor
Cem Karaca sorumluluğu
Arabesk zamanı
Milyonluk anlaşma
Rapunzel'den ilham aldı, kule inşa etti
15 Aralık 2023 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 07:00:00

Beyaz Saray'dan, Başkan Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede, Gazze'deki savaşın ele alındığını ve Biden'ın, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmaya olan desteğini dile getirdiğini bildirdi.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, Biden ile görüştü: Gündem Gazze'de ateşkes

Açıklamaya göre, iki lider, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son durumu ele aldı ve bölgeye insani yardımın artırılması ile Gazze'deki sivillerin korunmasının önemi konusunda mutabık kaldı. Biden, İsrail'e olan desteğini de yineledi.

Görüşmede ayrıca NATO İttifakının güçlü olmasının önemine vurgu yapılırken, Biden, İsveç'in ivedi şekilde ittifaka katılması konusundaki beklentisini paylaştı.

Açıklamada, "Başkan Biden, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemdeki yapıcı adımlara olan desteğini dile getirdi." ifadelerine de yer verildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan joe biden abd gazze israil
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX