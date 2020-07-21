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21 Temmuz 2020 Salı 23:17:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 23:17:00

Beyaz Saray'dan 2021 Savunma Bütçesini 'veto' tehdidi

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Beyaz Saray, Trump'ın, Afganistan için sağlanan fonlarının kısıtlanması ve Konfederasyon dönemindeki bazı liderlerin adını taşıyan askeri üslerin isimlerin değiştirilmesi gibi maddeler nedeniyle 2021 Savunma Bütçesini veto edebileceğini duyurdu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan için sağlanan fonlarının kısıtlanması ve Konfederasyon dönemindeki bazı liderlerin adını taşıyan askeri üslerin isimlerin değiştirilmesi gibi maddeler nedeniyle 2021 Savunma Bütçesini veto edebileceğini duyurdu.

ABD Senatosu Genel Kurulunda, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak da bilinen 2021 Mali yılı Savunma Bütçesine ilişkin oturum sürerken, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB), bütçe taslağındaki maddelere ilişkin açıklamada bulundu.

OMB'den yapılan açıklamada, taslağa ilişkin Beyaz Saray'ın "ciddi endişeleri olduğu" vurgulanarak, "Bu taslak şu anki hali ile Başkan Trump'ın önüne gelirse, yakın danışmanları Trump'a bu tasarıyı veto etmesini tavsiye edecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kölelik yanlısı tutumuyla bilinen Amerikan Konfedere Devletleri dönemindeki liderlerin ismiyle anılan 10 askeri üssün adının değiştirilmesini öngören maddeye, Trump yönetiminin şiddetle karşı çıktığı vurgulandı.

Ayrıca bütçe taslağında Afganistan için ayırılan fonların kullanımı gibi maddelerin de ABD Başkanı'nın ulusal güvenlik çıkarlarını koruma yetkisini kısıtladığına işaret edildi.

740 MİLYAR DOLARLIK 2021 SAVUNMA BÜTÇESİ SENATO KOMİTESİNDE ONAYLANMIŞTI

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 11 Haziran'da Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak da bilinen 2021 Mali yılı Savunma Bütçesine ilişkin tasarıyı onaylayarak Senato Genel Kuruluna göndermişti.

Senato Genel Kurulunun bugün görüşmelerine başladığı tasarıda, 636,4 milyar doları Savunma Bakanlığı temel bütçesi, 25,9 milyar doları Enerji Bakanlığı uhdesinde savunma harcamaları bütçesi, 69 milyar doları Muhtemel Dış Operasyonlar Fonu ve 9,1 milyar doları NDAA kapsamı dışındaki savunma harcamaları olmak üzere 2021 mali yılında savunma harcamaları için toplam 740,3 milyar dolar ayrılıyor.

Tasarının, Senato Genel Kurulunda kabul edildikten sonra Temsilciler Meclisinin ilgili komite ve genel kurulunda kabul edilen versiyon ile birleştirilerek tek yasa tasarısı haline getirilmesi gerekiyor.

Kongrenin iki kanadının tasarıları tek tasarı haline getirildikten sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.

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