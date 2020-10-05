Beyaz Saray'daki Kovid-19 testi 'pozitif' çıkanların sayısı artıyor

ABD'de, başta Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump olmak üzere birçok önemli kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıkması ülke gündemine oturdu.

Beyaz Saray'da 1 Ekim Perşembe günü Trump'ın yakın danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkması Beyaz Saray'da neredeyse Kovid-19 salgınına yol açtı.

Amerikan basını ilk olarak perşembe akşam saatlerinde, Trump ile yakından çalışan ve başkanın seyahatlerine eşlik eden Hicks'in Kovid-19 testinin "pozitif" olduğunu yazdı.

Bu haberlerden birkaç saat sonra telefonla Fox News'e bağlanan Trump, kendisi ve eşinin test yaptırdığını ve sonuçlarını beklediklerini duyurdu. Trump, perşembeyi cumaya bağlayan gece ise hem kendisi hem de eşinin test sonucunun "pozitif" olduğunu duyurdu.

Bunun ardından Trump ile yakından çalışan kişiler tek tek test sonuçlarını açıklamaya başladı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve diğer bakanların yanı sıra, Trump'ın çocukları, damadı ve gelinlerinin sonuçları "negatif" çıktı.

Ancak, Trump'ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı (RNC) Ronna McDaniel ve Trump'ın kişisel asistanı Nick Luna'nın Kovid-19'a yakalandığı anlaşıldı.

Kovid-19 testi "pozitif" çıkanlar kervanına bu sabah Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany katıldı. McEnany, Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını, Twitter'dan yaptığı açıklamayla duyurdu. CNN, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, McEnany'nin yardımcısı olarak görev yapan Chad Gilmartin ve Karoline Leavitt'in de testlerinin "pozitif" çıktığını yazdı.

Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcını açıkladığı etkinlikten sonra Kovid-19 krizi

Bu arada, Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adaylığına Amy Barrett'i gösterdiği ve 26 Eylül Cumartesi Beyaz Saray bahçesinde yapılan etkinliğe katılan birçok isimde de Kovid-19 tespit edildi.

Trump'ın eski danışmanlarından Kelyanne Conway, New Jersey eski Valisi Chris Christie, Utah Senatörü Mike Lee ve Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Beyaz Saray'daki etkinliğe katılan ve Kovid-19 testi "pozitif" çıkan üst düzey isimler oldu.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği de 3 gazeteci ve 1 Beyaz Saray görevlisinin de Kovid-19'a yakalandığını belirtirken, bu kişilerin kimliğini açıklamadı.

Beyaz Saray yetkilileri ve Trump'ın seçim kampanyası ekibi maske takmadıkları için eleştiriliyor

Öte yandan, Beyaz Saray'da üst düzey isimlerin tek tek Kovid-19'a yakalanmasının ardından, Trump ekibinin maske takmakta "ihmalci" davrandığı yorumları yapılıyor.

26 Eylül'de Beyaz Saray'daki etkinliğe katılan kişilerin birbirine sarıldığı ve maske takmadığı anlar, son günlerdeki pozitif vakaların ardından tekrar basında paylaşılmaya başlandı.

Testi pozitif çıkan McEnany'nin önceki günlerde Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin karşısına maskesiz çıkması da sıklıkla eleştiriliyor.