Beyaz Saray'dan İsrail saldırısına ilişkin açıklama: Öfkeliyiz

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02 Nisan 2024 Salı 23:17:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 23:17:00

Beyaz Saray: WCK yardım çalışanlarının İsrail saldırısında öldürülmesinden ötürü öfkeliyiz

Kaynak: AA

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Beyaz Saray, İsrail'in saldırısında World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden dolayı "öfkeli" olduklarını ve olayın kapsamlı şekilde soruşturulmasını beklediklerini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, İsrail saldırısına uğrayan WCK çalışanlarıyla ilgili gündemi değerlendirdi.

Kirby, saldırıya ilişkin büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Dün, İsrail hava saldırısında WCK'dan çok sayıda insani yardım görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten ötürü öfkeliyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olayla ilgili açıklamasını ve başlatılan soruşturmayı takip ettiklerini aktaran Kirby, "Daha kapsamlı bir soruşturmanın hızlıca yapılmasını, bulguların kamuoyu ile paylaşılmasını ve faillerin sorumlu tutulmasını bekliyoruz." dedi.

Gazze'deki İsrail saldırılarında 200'den fazla insani yardım görevlisinin öldürüldüğünü kaydeden Kirby, "ABD, insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlama konusunda daha fazlasını yapması için İsrail'e baskı yapmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

WCK ÇALIŞANLARININ ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail'in dün, Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'dan yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." denilmişti.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

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Etiketler : ABD İSRAİL WCK BM YARDIM GAZZE
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