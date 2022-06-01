Beyaz Saray: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

ABD basınında çıkan ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi planladığı iddialarına yanıt veren Jean-Pierre, "Başkan Joe Biden'ın da dün belirttiği gibi Ukrayna'ya savaş alanının dışına çıkacak uzunlukta menzile sahip füzeler göndermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Ukrayna'ya füze sistemleri gönderilmesi konusunda ise çalışmaların sürdüğünü ve bu konuda detay veremeyeceğini sözlerine ekledi.

SİLAH DÜZENLEMESİ TARTIŞMALARI

Geçen hafta Teksas'taki bir okulda 21 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından başlayan bireysel silahlanma tartışmalarına da değinen Jean-Pierre, Biden'ın silah düzenlemelerine ilişkin Kongre ile iletişim halinde olduğunu duyurdu.

Jean-Pierre, Biden'ın yarı otomatik silahların yasaklanması gerektiğine inandığını belirterek, "Biden, tüm tabancaların yasaklanmasını savunmuyor." diye konuştu.