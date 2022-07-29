VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri'nden Gürcistan'a helikopter kazası için taziye mesajı
Beyaz Saray: Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik kanıt görmüyoruz
İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı
İstanbul'a yılın ilk yarısında 6 milyon 755 bin 300 turist geldi
Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı
Avrupa'da maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm
Blinken ve Lavrov savaşın başından beri ilk kez görüştü
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye büyük saygı gösteriyoruz
Çavuşoğlu: Terör örgütlerine kucak açılması müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz
Kentucky sellerle mücadele ediyor
Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı ile görüştü
Shakira'ya sekiz yıl hapis talebi!
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Blinken Ağustos'ta Asya ve Afrika turuna çıkıyor
İzmir'de 1800 yıllık mitolojik heykel parçası bulundu
Doğal afetler 30 yıl içinde 143 milyon insanı yerinden edecek
Zelenskiy, Ukrayna'dan tahıl taşıyacak ilk gemi yüklemesinin başladığını bildirdi
İzmir'de makilik alanda yangın çıktı
İstanbul, Time dergisinin 'Dünyanın En Harika Yerleri' listesinde yer aldı
Milli Eğitim Bakanı Özer: 2 ay gibi kısa sürede günlük 272 kütüphane kurduk
Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı
MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı
29 Temmuz 2022 Cuma 23:18:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 23:18:00

Beyaz Saray: Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik kanıt görmüyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı ziyaret öncesi bu bölgedeki askeri hareketliliğin arttığına ilişkin somut bir kanıt görmediklerini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Beyaz Saray muhabirlerine ABD dış politikasına ilişkin brifing verdi, soruları yanıtladı.

John Kirby, Pelosi'nin gelecek ay yapmayı planladığı iddia edilen Tayvan ziyareti öncesinde Çin ve ABD ordularının bölgedeki hareketliliğinin arttığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine, "Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik fiziki, somut bir kanıt görmüyoruz." dedi.

ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasının değişmediğini belirten Kirby, "Şu anda tansiyonu artırmanın bir anlamı yok." diye konuştu.

Kirby, ABD'nin yakın zamanda Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi açıklayabileceğini kaydetti.

Etiketler : Beyaz Saray ABD Tayvan
Karadeniz gecesi

Karadeniz gecesi
Yalın'la ‘Bir Yaz Akşamı'

Yalın'la ‘Bir Yaz Akşamı'
Bluzu 41 bin lira

Bluzu 41 bin lira
Aşk bitti

Aşk bitti
Burcu ile iyi olacağız

Burcu ile iyi olacağız
Romantik yemek

Romantik yemek
90'lar rüzgarı

90'lar rüzgarı
Yeni sezon bakımı

Yeni sezon bakımı
Moskova çıkarması

Moskova çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX