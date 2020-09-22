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22 Eylül 2020 Salı 22:06:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 22:06:00

Beyaz Saray Sözcüsü'nden Çin Devlet Başkanı'nın BM'deki ABD eleştirisine yanıt

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, "Çin'in en başından bu yana yaptıkları affedilemez. Çin, DSÖ ile ortaklık kurarak virüsün bulaşmasına ilişkin önemli bilgileri sakladı. Konu Kovid-19 olduğunda, dünyada Çin'den daha büyük bir kabadayı yoktur." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ABD'yi "tek taraflılık", "korumacılık" ve "kabadayılık" ile suçlamasına tepki göstererek "Konu Kovid-19 olduğunda, dünyada Çin'den daha büyük bir kabadayı yoktur." yanıtını verdi.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine atanacak adayın, seçimlerden önce mi sonra mı belirlenmesi gerektiği yönündeki tartışmalara değinen McEnany, "Anayasada açık bir şekilde Yüksek Mahkemedeki bir koltuk zaman fark etmeksizin boşaldığında, ABD başkanının bu koltuğu doldurma hakkı olduğu yazılıdır. ABD başkanının seçim yılında başkan olmasını engelleyen bir madde yoktur. Kimse 4 yıllık görev süremizi 3 yıla indiremez. Başkan, başkandır." ifadelerini kullandı.

McEnany, ABD'de gelişme aşamasında olan Kovid-19 aşılarının işe yaramaması durumunda, Beyaz Saray'ın virüsle mücadelede bir B planı olup olmadığının sorulması üzerine, "Bu yılın sonuna kadar, işe yarayan en az 1 aşıya sahip olmayı bekliyoruz." yanıtını verdi.

ÇİN'E YANIT

Çin Devlet Başkanı Şi'nin bugün BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ABD'yi "tek taraflılık", "korumacılık" ve "kabadayılık" ile suçlamasına ilişkin McEnany, şu ifadeleri kullandı:

"Çin, çabasını Kovid-19 ile mücadeleden ziyade, bu virüs hakkındaki bilgileri saklamak yönünde harcadı. Çin'in en başından bu yana yaptıkları affedilemez. Çin, Dünya Sağlık Örgütü ile ortaklık kurarak virüsün bulaşmasına ilişkin önemli bilgileri sakladı, sadece bizden değil, tüm dünyadan bu bilgiler saklandı. Konu Kovid-19 olduğunda, dünyada Çin'den daha büyük bir kabadayı yoktur. Dünya Sağlık Örgütünde olanlara bakarsanız bunu gayet açık şekilde görürsünüz."

MCENANY'DEN NAVALNIY'IN ZEHİRLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

McEnany, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin Trump'ın tutumunun ne olduğunun sorulması üzerine ise ABD'nin Navalnıy'ın zehirlenmesinin kınandığı G7 açıklamasına imza koyduğunu anımsattı.

Almanya'nın Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin ulaştıkları delilleri G7 ülkeleri ile paylaştığını da belirten McEnany, "Sayın Navalnıy, Rusya tarafından geliştirilen bir kimyasal madde ile yapılan bir saldırının kurbanıdır. Herhangi birisi tarafından, herhangi bir yer ve zamanda kimyasal silah kullanımı, hiçbir şart altında kabul edilemez." dedi.

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