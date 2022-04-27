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27 Nisan 2022 Çarşamba 23:32:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 23:32:00

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den Türkiye'ye teşekkür

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasının ülkesinde yapılmasına izin verdiği için Türkiye'ye teşekkür ederek "Takasın ülkesinde olmasına izin verdiği için Türkiye'ye çok minnettarız" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Reed'in serbest bırakılması sürecine ilişkin detayları paylaştı.

Tutuklu ABD vatandaşı Trevor Reed'in serbest bırakılması için uzun zamandır Rusya ile görüştüklerini belirten Psaki, son 24 saat içinde hem ABD'deki hem de Rusya'daki tutukluların Türkiye'ye götürüldüğünü açıkladı.

Psaki, "Takasın ülkesinde olmasına izin verdiği için Türkiye'ye çok minnettarız." ifadesini kullandı

Takasın ABD saatiyle sabah erken saatlerde gerçekleştirdiğini belirten Psaki, Reed'in Türkiye'de ABD'li yetkililer tarafından teslim alınmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın yazılı bir açıklama yaptığını hatırlattı.

Psaki, Biden'ın açıklamasında sözünü ettiği "zor kararın" Reed'e karşı Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko'ya özel af çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Psaki, Reed'e karşılık ABD'nin Rusya'ya başka bir söz verip vermediğine ilişkin soruya ise "hayır" yanıtını verdi.

Rusya'ya "enerji sektörünü silah olarak kullanıyor" suçlaması

Öte yandan Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a verdiği gazı kesmesine ilişkin Psaki, "Bu ne yazık ki Rusya'nın atacağını tahmin ettiğimiz enerji kaynaklarını silah olarak kullanmasına yönelik bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Avrupa'nın enerji bağımsızlığını sağlamak için uzun süredir çalıştıklarına işaret ederek, bu konudaki çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Etiketler : Beyaz Saray Psaki Rusya
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