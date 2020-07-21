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21 Temmuz 2020 Salı 20:02:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 20:02:00

Beyaz Saray: Portland'daki şiddet, kaos ve anarşi kabul edilemez

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, Portland'daki şiddet olaylarına ilişkin, "Portland'daki şiddet, kaos ve anarşi kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Oregon eyaletine bağlı Portland kentindeki şiddet olaylarına dikkati çekti.

Oregon Valisi Kate Brown ve Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler'ın Demokrat olduğuna işaret eden McEnany, "Hiçbir şekilde, Portland'daki şiddet, kaos ve anarşi kabul edilemez ancak Başkan Donald Trump, kanun ve nizamı sağlamaya çalışırken, Demokratlar, siyaseti barışın üzerinde tutmaya devam ediyor." eleştirisinde bulundu.

McEnany Vali Brown ve Belediye Başkanı Wheeler'ın, Trump'ın şehre düzenin sağlanması için federal güvenlik güçlerini göndermesini eleştirmelerine de tepki göstererek, "Başkan Trump, şiddete geçiş vermeyecektir. Demokrat vali ve belediye başkanları şehirlerinin kontrolünü kaybettiklerini kabullenmek istemiyor. Portland'da şiddetin dozunu gittikçe artıran iyi organize olmuş bir güruh var." değerlendirmesinde bulundu.

New York ve Chicago gibi kentlerde de şiddetin son dönemde ciddi şekilde arttığına işaret eden McEnany, buradaki eyalet ve kent yönetimlerini de federal hükümet ile iş birliği yapmaya çağırdı.

PORTLAND'DA PROTESTOCULAR MAHKEME BİNASINI ATEŞE VERMİŞTİ

Polis şiddeti karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü Portland'da hafta sonu protestocular, federal mahkeme binasının girişini ateşe vermişti.

Mahkeme binası içerisindeki federal güvenlik güçleri ise protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf ise Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler'in, federal güvenlik güçlerinin kentteki şiddeti tırmandırdığı iddiasını "tamamen sorumsuz bir yorum" olarak nitelemişti.

Wolf, Bakanlığın sorumluluklarından geri adım atmayacağına işaret ederek, "Gerilimi tırmandırmıyoruz, federal binaları koruyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Geçen hafta kentteki federal güvenlik güçlerinin protestocuları gözaltına almak için plakasız araç kullanması büyük tepki çekmişti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar Oregon eyaletinin Portland kentinde de devam ediyor.

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