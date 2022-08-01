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01 Ağustos 2022 Pazartesi 23:28:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 23:28:00

Beyaz Saray: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmeye hakkı var

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Hint-Pasifik temasları çerçevesinde Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkının bulunduğunu ifade etti.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Kirby, Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine ilişkin bir soru üzerine, "Sorun nedir, drama bunun neresinde?" diyerek Pelosi'nin daha önce de Tayvan'ı ziyaret ettiğini ve benzer ziyaretlerin Kongre üyeleri tarafından da yapıldığını, hatta bu yıl içinde de bunların olduğunu, gerilimin yükseltilmesini anlamsız bulduğunu söyledi.

Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkının bulunduğunu ifade eden Kirby, şöyle devam etti:

"Amerika'nın siyaseti yıllardır biliniyor. Hiçbir şey değişmedi. Tek Çin siyasetimiz sürüyor. İki tarafta da statükonun değişmesine karşı olduğumuzu defalarca dile getirdik. Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğimizi dile getirdik. Bunları Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerine her düzeyde ilettik. Geçtiğimiz hafta Başkan Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı telefon görüşmesi de bunların en yüksek düzeyli ve en sonuncusuydu."

Pelosi'nin henüz Tayvan'ı ziyaret edeceğini doğrulamadığını söyleyen Kirby, kararın tamamen kendilerine ait olacağını kaydetti.

Çin yönetiminin, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret ihtimalini krize veya çatışmaya dönüştürmesi için hiçbir neden olmadığının altını çizen Kirby, dahası bunu Tayvan Boğazı ve çevresinde agresif askeri faaliyetleri arttırma gerekçesi haline getirmemesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Beyaz Saray Tayvan ABD
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