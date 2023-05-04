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04 Mayıs 2023 Perşembe 17:50:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 17:50:00

Beyaz Saray, Kremlin saldırılarının arkasında ABD'nin olduğu iddiasını yalanladı

Kaynak: AA

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Beyaz Saray, Kremlin'e insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların arkasında Washington'ın olduğu iddialarını "gülünç" olarak nitelendirerek bu saldırılarda ABD'nin hiçbir dahlinin olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, konuya ilişkin katıldığı farklı televizyon programlarında konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, İHA'larla yapılan saldırılar nedeniyle ABD'yi suçlayarak "bu tür kararların Kiev'de değil Washington'da alındığı" şeklindeki açıklamasıyla ilgili Kirby, Peskov'un "yalan söylediğini" ifade etti.

Kirby, "Açıkçası bu gülünç bir iddia. ABD'nin bununla hiçbir ilgisi yok." dedi ve saldırıların arkasında kimin olduğuna dair bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Liderlere yönelik saldırıları onaylamadıklarını belirten Kirby, Ukrayna'nın kendi toprakları dışında saldırılarını da desteklemediklerini söyledi.

Kirby, ABD'nin bu saldırıda herhangi bir dahlinin olmadığını vurgulayarak saldırıyla ilgili de "Hala ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz." dedi.

Ukrayna'ya kendisini savunurken veya yürüttüğü operasyonlarla ilgili herhangi bir şeyi dikte etmediklerini savunan Kirby, bu savaşta "saldırganın" Rusya olduğunun altını çizdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya destek veren ülkelere sabotaj girişiminde bulunabileceğine ve NATO'nun kritik altyapı sistemlerine zarar verebileceğine ilişkin haberlerle ilgili Kirby, "Bizi bunun olacağına inandıracak özel bir istihbarat veya bilgiye sahip değilim. Ama meseleyi kesinlikle elimizden geldiğince izliyoruz." dedi.

Kirby ayrıca ABD Savunma Bakanlığından sızan Ukrayna ile ilgili belgeler konusunda Ukraynalı liderlerle görüştüklerini aktardı. Kirby, Ukrayna'nın ülke içinde saldırı operasyonları yürütürken ihtiyaç duyduğu hemen hemen her şeye sahip olduğunu ve ek yardımlarla bu ülkeye destek olduklarını belirtti.

Kremlin, dün, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna gece İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

Etiketler : abd beyaz saray kremlin rusya john kirby
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