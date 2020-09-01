Beyaz Saray Kovid-19 önlemleri altında yeniden ziyaretçilere açılıyor
Kaynak: AA
ABD'deki yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında turlara kapanan Beyaz Saray'ın 12 Eylül'den itibaren virüs önlemleri dikkate alınarak yeniden ziyarete açılacağı duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Ofisinden yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ziyaretçi Ofisinin 12 Eylül'den itibaren yeniden kamuya açık turlara başlayacağı belirtildi.
Ziyaretler esnasında federal ve yerel yönetimlerin uyarı ve önlemlerinin dikkate alınacağı kaydedilen açıklamada, turların haftada 5 yerine 2 gün yapılacağı ifade edildi.
Açıklamada, ziyaretlerde maske ve sosyal mesafe kurallarının uygulanacağının altı çizilerek, ziyaretçi sayısının da normal kapasitenin sadece yüzde 18'i olacağı kaydedildi.
Beyaz Saray, 12 Mart'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler nedeniyle bütün halka açık turları iptal etmişti.
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