  • BIST
    1398.52
  • Dolar
    8,7812
  • Euro
    10,4723
  • Altın
    503,1330
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya, Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdı
Beyaz Saray: İran'ın yeni Cumhurbaşkanı işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak
Bakan Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin
1 haftada 7 milyon 776 binden fazla doz aşı yapıldı
Ağrı'da 2 PKK'lı yakalandı
Türkiye'de 5 bin 294 vaka, 429 yeni hasta tespit edildi
Maske şartı, sokak kısıtlaması gibi tedbirler kalktı mı? Başkan Erdoğan açıkladı
Gram altın yeniden 500 TL'nin üzerinde
İhracatın 5 aylık seyri yıl sonu 200 milyar dolar hedefi için umut veriyor
Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 601 bin 825'e yükseldi
Asuman Krause'nin sunumuyla Aileler Yarışıyor, hafta içi her akşam 21'de 360'ta
Zamansız tasarımlar ve güçlü stil
İsrail'e ait İHA fabrikasında üretim durduruldu!
Bölge hareketlendi! Hafter tutuştu
Türkiye aşılama çalışmalarıyla dünyaya örnek oluyor
İYİ Parti'nin soğanlı tiyatrosunda şoke eden itiraf ve özür
İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi'den Batı'ya ilk mesaj
İmzalar atıldı! Türkiye bir ülke ile resmen müttefik oldu
"Ülkemizin tanınması noktasında Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var"
Dünyayı sarsan patlama! ABD'den savaş provası...
Nur Özkan Erbay: Artık büyük panik halinde olan bir Amerika var
Türkiye'nin 'gözbebeği' için son adım!
Heyecanlandıran uzay hamlesi!
21 Haziran 2021 Pazartesi 21:54:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 21:54:00

Beyaz Saray: İran'ın yeni Cumhurbaşkanı işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak

ABONE OL

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, insan hakları ihlalleri suçlamasıyla ABD'nin yaptırım listesinde bulunan, İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ilgili "Yeni Cumhurbaşkanı, işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'daki yönetim değişikliğinin ardından bu ülke ile nükleer görüşmelerin nasıl devam edeceğinin sorulması üzerine, "Başkan Joe Biden, bu görüşmelerde karar verici kişi olarak İran Lideri Ali Hamaney'i görüyor. Bu durum seçimlerden önce de öyleydi, bugün de öyle, muhtemelen ilerde de öyle olacak." dedi.

İran yönetimine "siyasi tutuklular" ve "insan hakları" çağrısı

Psaki, İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçmişteki insan hakları ihlalleriyle ABD'nin yaptırım listesinde olduğunun anımsatılması üzerine, "Yeni Cumhurbaşkanı, işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak. İran yönetimine siyasi tutukluların serbest bırakılması, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyulması için güçlü bir çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

İran ile nükleer görüşmelerin sürdüğünün ancak henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığının altını çizen Psaki, "İran dünya sahasında, insan hakları ya da bölgedeki ilişkileri gibi konularda dünyada iyi bir aktör değil. Biz ulusal çıkarlarımız için bir nükleer anlaşma peşindeyiz ancak bu noktayı atlamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Biden- Gani görüşmesini değerlendirdi

Psaki, Biden'ın 25 Haziran Cuma günü Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yapacağı görüşmeye de "çok değer verdiğini" belirtti.

Sözcü Psaki, Biden ve Gani'nin söz konusu görüşmede ortak çalışma alanlarını ve insan hakları yardımları mevzusunu görüşeceklerini kaydetti.

Etiketler : Beyaz Saray Jen Psaki abd
İtalya'da çocuklar için dernek kurdu

İtalya'da çocuklar için dernek kurdu
Karan, smokinini 18 yıl bekleyecek

Karan, smokinini 18 yıl bekleyecek
Kafede okuma provası

Kafede okuma provası
Florida'da yorgunluk atıyorlar

Florida'da yorgunluk atıyorlar
Yarışı kendiyle

Yarışı kendiyle
Açar'a 15 gün yürüme yasağı

Açar'a 15 gün yürüme yasağı
‘Yunus Emre' için rap

‘Yunus Emre' için rap
Setle birlikte dostluk da bitti

Setle birlikte dostluk da bitti
Genç yıldızlar aynı dizide

Genç yıldızlar aynı dizide

EN ÇOK OKUNAN HABERLER