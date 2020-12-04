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04 Aralık 2020 Cuma 19:41:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 19:41:00

Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah istifa etti

Kaynak: AA

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Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmalar sürerken Donald Trump yönetimindeki bazı isimler görevlerinden ayrılıyor.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, yaptığı istifa açıklamasında, "yeni projelere adım atabilmek" amacıyla görevinden ayrılma kararı aldığını ve söz konusu göreve kendisini layık gördüğü için "Başkan Trump'a minnettar olduğunu" belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan kısa açıklamada Farah'ın ayrılığı doğrulanırken başkanlık seçimlerinden bahsedilmedi.

Daha önce Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ve sonra da Pentagon'un basın sözcülüğü görevlerini yürüten Farah, nisan ayında bu göreve getirilmişti.

Etiketler : beyaz saray abd Alyssa Farah
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