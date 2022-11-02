Beyaz Saray: FED'in eylemleri enflasyonu düşürmeye yardımcı oldu
Kaynak: AA
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylemlerinin ülkedeki enflasyonun düşürülmesine yardım ettiğini açıkladı.
Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında Fed'in politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak, 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmasına yönelik açıklamalarda bulundu.
Fed'in bağımsız bir kuruluş olduğunu ve bu bağımsızlığa saygı duyduklarını belirten Jean-Pierre, "Fed'in eylemleri enflasyonun düşürülmesine yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.
Ülkede mortgage oranlarının artmasıyla talebin yavaşlayıp arzın artması gerektiğini belirten Jean-Pierre, bunun da emlak piyasasındaki enflasyonun düşmesine yardımcı olacağını kaydetti.
Jean-Pierre, şu anda daha istikrarlı bir ekonomi dönemine geçiş sürecinde olduklarını belirterek, enflasyonun düşürülmesinin bunun en önemli parçası olduğunu vurguladı.
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