VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerine onay
Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan'a tahıl koridoru teşekkürü
Danıştay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' kararı
İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te dur ihtarına uymayan araca ateş edilmesiyle ilgili açıklama
Başkan Erdoğan: Şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Yunanistan'ın nüfusu yüzde 3,5 azaldı
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi
Başkan Erdoğan, Putin'le Tahran'da görüştü
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Türkiye'den Mısır'a başsağlığı mesajı
İsrail'den Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı
Bilim insanlarından 'Avrupa için yüksek düzeyde ozon kirliliği' uyarısı
İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak
DSÖ: Kovid-19 vaka artışları daha kötüye gidebilir
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kovid-19'da korkulan oluyor
Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü!
"Bu ziyaret önemli bir dönüm noktası olacak"
Vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral için yarın tören düzenlenecek
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türk limanlarında yılın ilk yarısında 273 milyon ton yük elleçlendi
Antakya-Altınözü Bölünmüş Yol Projesi'nin birinci etabında sona yaklaşılıyor
19 Temmuz 2022 Salı 23:41:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 23:45:00

Beyaz Saray: Erdoğan'ın tahıl koridoru çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray, Ukrayna tahılının çıkarılması için yapılan müzakerelerden sonuç alınacağını umduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, günlük basın toplantısında ABD'nin dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye, İran ve Rusya arasında bugün İran'da yapılan görüşmelerin sorulması üzerine Kirby, "Bu toplantı hakkında yorumu bu ülkelere bırakıyorum. Ajandada ne vardı bilmiyorum. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ihracatına yönelik devam eden görüşmelere önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmasıyla ilgili görüşmelerin sonuç vermesi konusunda umutlu olduklarını belirterek, "Tabii ki Sayın Erdoğan'ın liderliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Başkan (Joe Biden) da bu konuda kendisine teşekkür etti. Erdoğan, tahılın çıkarılması için müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor." diye konuştu.

Rusya'nın istediği zaman Ukrayna tahılına yönelik ambargosunu bitirebileceğini kaydeden Kirby, bu konuda yapılacak müzakerelerde Ukrayna'nın da taraf olması gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Beyaz Saray Başkan Erdoğan tahıl koridoru Ulusal Güvenlik
Bir Demet aşk

Bir Demet aşk
Dava henüz bitmedi

Dava henüz bitmedi
Bodrum'da karantinada

Bodrum'da karantinada
Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız

Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız
Bodrum'da kendini göstermek istiyorlar

Bodrum'da kendini göstermek istiyorlar
Dijitale iş yapmak istiyor

Dijitale iş yapmak istiyor
Sürpriz aşk

Sürpriz aşk
Fiyatlar uçmuş

Fiyatlar uçmuş
Marsel 2 yaşında

Marsel 2 yaşında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX