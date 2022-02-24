Beyaz Saray: Biden, Putin zirvesi iptal

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Perşembe günü için planlanan görüşmeyi iptal etti.

Rusya lideri Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini resmen tanıma karanının ardından Rus ordusunun söz konusu bölgelere girmesi, ABD ve Rusya liderleri arasında yapılması planlanan görüşmelerin iptaline neden oldu. Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın, Putin'le görüşme yapmayacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bugün için planlanan görüşmeyi iptal etti.

KAPIYI TAM KAPATMADIK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, planlanan zirvenin iptaline ilişkin olarak, "Hiçbir zaman tam olarak diplomasi kapısını kapatmayacaklarını ama mevcut durumda bir görüşmenin kesinlikle gerçekleşmeyeceğini" söyledi. Psaki, görüşme masasına dönme şartı olarak da gerilimin düşürülmesini işaret etti. Jen Psaki, gerilimin düşürülmesini nasıl tanımlıyorsunuz sorusuna da "Bunun anlamı birliklerin yer değiştirmesi. Bunun anlamı, günlük olarak gerçekleştiğini gördüğümüz (askeri) adımlardan geri dönülmesi" ifadelerini kullandı.

PUTİN: ÇÖZÜME AÇIĞIZ

Rusya lideri Putin ise dün yaptığı açıklada, 'diplomatik çözümler' aramaya hazır olduğunu söyledi. Putin "Rusya'nın tüm ülkeleri güvenilir bir şekilde koruyacak, eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrıları cevapsız kaldı" dedi.

BARIŞ GÜCÜ OLAMAZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın doğusuna gönderilecek Rus askerlerinin Moskova'nın iddia ettiği gibi 'barış gücü' olmayacağını söyledi ve Putin'in bölgede etnik Ruslar'a karşı soykırım yapıldığı iddialarını reddetti. Öte yandan dün Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'ndeki ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında çıkan çatışmada 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti, 6 asker de yaralandı.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA '1000 YILLIK ULUS' CEVABI

Ukrayna'nın gerçek bir ulus olmadığını da ileri süren Putin'e yanıt sosyal medyadan verildi. Ukraynalılar Kiev ve Moskova'nın 1000 yıl önceki hallerini gösteren fotoğrafları paylaşmaya başladı. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği de söz konusu görseli resmi Twitter hesabından paylaştı. Yalnızca 90 bin takipçisi bulunan resmi hesabın paylaştığı fotoğraf, 137 bin beğeni aldı.