VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
4 saatlik yol 1,5 saate düşecek!
ABD'nin operasyoncu ismi Michael Rubin Türkiye-İsveç anlaşmasını hazmedemedi
Rusya'dan Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği kararına yanıt
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Kimse çıkmazsa ben aday olurum
2 ay içerisinde 10 milyar dolar arttı! Bakan Şimşek: Bu hız cesaret verici
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Görev
11 Temmuz 2023 Salı 09:53:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 09:53:00

Beyaz Saray'da gündem Türkiye: Joe Biden F-16'ların satışını Kongre'ye danışacak

ABONE OL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Biden, F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak iletmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, F-16'ların Türkiye'ye satışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya Türkiye'nin İsveç hakkındaki NATO kararını konuşuyor. İsveç'in NATO üyeliği için uzlaşma çıkmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan kararla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin AB'ye üye olma isteği İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı değil" dedi.

Sullivan ayrıca "Biden, F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak iletmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Türkiye NATO İsveç
Bodrum buluşması

Bodrum buluşması
25 bin kişilik koro

25 bin kişilik koro
Minik Aslan 2 oldu

Minik Aslan 2 oldu
Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira

Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira
‘Bir Sana Yandım'ı yorumladı

‘Bir Sana Yandım'ı yorumladı
Futbol aşkına

Futbol aşkına
Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim

Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim
Aşk mücadele ister

Aşk mücadele ister
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX