Beyaz Saray'dan kritik açıklama! Biden F-16'ların satışı için devreye girdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, F-16'ların Türkiye'ye satışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya Türkiye'nin İsveç hakkındaki NATO kararını konuşuyor. İsveç'in NATO üyeliği için uzlaşma çıkmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan kararla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin AB'ye üye olma isteği İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı değil" dedi.

Sullivan ayrıca "Biden, F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak iletmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.