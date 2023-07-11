Beyaz Saray'da gündem Türkiye: Joe Biden F-16'ların satışını Kongre'ye danışacak
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Biden, F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak iletmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, F-16'ların Türkiye'ye satışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Dünya Türkiye'nin İsveç hakkındaki NATO kararını konuşuyor. İsveç'in NATO üyeliği için uzlaşma çıkmıştı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan kararla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin AB'ye üye olma isteği İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı değil" dedi.
Sullivan ayrıca "Biden, F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak iletmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.
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