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09 Eylül 2020 Çarşamba 21:57:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 21:57:00

Beyaz Saray: Başkan Trump asla virüsü önemsiz gibi göstermedi

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs salgınını önemsiz gösterdiği iddialarını reddetti.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Kovid-19'un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi." iddialarına yanıt veren McEnany, "Başkan Trump, yenilmesi güç zorluklarla başa çıkarken, (ülkemize) güvenini dile getirdi, bu zamanlarda sakinlik belirtmek önemlidir. Bu iddia tamamen sahtekarlıktır." dedi.

Salgının başlarında Trump'ın halkı kaosa sürüklemekten kaçındığını vurgulayan McEnany, "Başkan, asla Amerikan halkına Kovid-19 konusunda yalan söylemedi." diye konuştu.

McEnany, Trump'ın her zaman sağlık uzmanlarını dinlediğini belirterek şubat ayında mevsimsel gribin halk sağlığı için daha büyük bir tehdit olduğunu, dolayısıyla da Trump'ın bu yönde açıklamalar yaptığını söyledi.

Trump'ın her zaman Kovid-19'u ciddiye aldığını vurgulayan McEnany, "Başkan Trump asla virüsü önemsiz gibi göstermedi. Başkan her zaman virüsü gündeme getirdi ve ciddi oldu. Bu arada Demokratlar, sahte azil davalarıyla meşguldü." ifadesini kullandı.

"Halkı yanlış yönlendiren Trump değil Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'di"

McEnany, "Halkı yanlış yönlendiren Trump değil Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'di. DSÖ, Çin'in virüsün insandan insana bulaşmadığı iddiasını tekrar etti." dedi.

Trump'ın dünkü Kuzey Carolina mitinginde sosyal mesafenin korunmadığı ve katılımcıların maskesiz olduğu görüntülere de değinen McEnany, "Mitinge nasıl katılmak istedikleri insanların anayasal hakkı. CNN'de bir çifte standart uygulanıyor. Kimse ülke genelindeki protestocuların sosyal mesafeyi korumamasına bir şey söylemiyor." yorumunu yaptı.

BELARUS HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Belarus'ta seçimler sonrası yaşanan olaylara da değinen McEnany, "ABD, Belarus'ta seçimlerin ardından insan hakları ihlalleri yapıldığı, muhalif liderlerinin kaçırıldığı ya da tehdit edildiği haberlerinden dolayı oldukça endişelidir." diye konuştu.

McEnany, Belarus'taki olayların sorumlularından hesap sorulması için uluslararası ortakları ile çalıştıklarının altını çizerek "Belarus hükümetini, haksız yere yakalanmış kişileri salıvermeye çağırıyoruz. Yapılan seçim ne gerçek bir seçimdi ne özgürdü ne de adildi." görüşünü paylaştı.

ABD'nin Irak'tan çekilme takviminin gecikmesine ilişkin ise McEnany, "Bu bizim verdiğimiz sözü tutmadığımız anlamına gelmez, askerlerimizi geri çekiyoruz ve bu zaman alıyor. Iraklı güvenlik güçlerinin iyi eğitildiğinden emin olmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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