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30 Nisan 2021 Cuma 19:12:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 19:12:00

Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı

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Beyaz Saray, ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tamamen aşılanan kişi sayısının 100 milyona ulaştığını duyurdu.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients, Kovid-19 ile ilgili düzenlenen günlük basın toplantısında aşılara ilişkin son rakamları açıkladı.

Zients, "Bugün tam olarak aşılanan Amerikalıların sayısı bakımından önemli bir kilometre taşına ulaştık. Bugün 100 milyon Amerikalı tamamen aşılı. Mart sonunda bu sayının yaklaşık 55 milyon olduğunu dikkate alırsak sayıyı ikiye katladığımızı görürüz." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar 300 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtıldığını ve bunun 220 milyon dozunun uygulandığını vurgulayan Zients, "Bu, umut için gayet iyi bir neden sunuyor." dedi.

Kovid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de bugüne kadar yetişkinlerin yüzde 55'i en az 1 doz Kovid-19 aşısı olurken yüzde 40'ı da tamamen aşılanmış oldu.

Etiketler : Beyaz Saray Kovid-19 ABD
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