VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Rusya: Donetsk'teki Peski yerleşim birimi ele geçirildi
Suudi Arabistan'dan umre kararı
Berlin'de 80'den fazla otomobilin üzerine gamalı haç çizildi
Eren Abluka-34 operasyonu başladı
Trafik cezasından kaçan şoför yakalanınca aracını yaktı
Zincir marketlere indirim mesajı... "Kendilerini ayarlayacaklar"
"Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçebilir"
Hyundai robotlar için 400 milyon dolar harcayacak
"Filenin Efeleri" yarın Danimarka ile karşılaşacak
DSÖ maymun çiçeği varyantlarına yeni isim verdi
Antarktika'da buz sahanlığı sanılandan daha hızlı sürede eriyor olabilir
Mısır'da 13 bakanı kapsayan kabine değişikliği yapıldı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret
"Azez'de şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı"
Şehit ailesine başsağlığı mesajı
Gayrimenkulde fiyat artışlarına yönelik çalışma başlatıldı
"Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum 'Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var?"
MSB duyurdu! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Havalimanı, Türkiye'ye 117 milyar avro kazanç sağladı
Bir olduk, 21 olduk
Başkan Erdoğan'dan kurucu üyelere ve partililere mektup
Ses kısıklığı yaşıyorsanız dikkat
Karaciğerin en yakın dostu: Greyfurt ve limon
13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:16:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:16:00

Berlin'de 80'den fazla otomobilin üzerine gamalı haç çizildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'nın başkenti Berlin'de 80'den fazla otomobilin üzerine gamalı haç çizildi. Polis, olaya ilişkin mala zarar verme ve anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanmaktan soruşturma başlattı.

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, Niederschöneweide semtinde kimliği belirsiz kişiler çok sayıda otomobile zarar verdi.

11 Ağustos'ta bir kişi park halinde olan kendi aracının yanı sıra başka iki otomobilin motor kaputuna gamalı haç çizildiğini polise bildirdi.

Açıklamada, dün akşama kadar park halinde olan ve aynı şekilde zarar verilen 77 otomobilin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bazı otomobil sahiplerinin bu zararı yeni fark etmeye başladıklarından dolayı bu sayının daha fazla artabileceği aktarılan açıklamada, araçların üzerinde sadece gamalı haç çizildiği, otomobillere başka zararlar verilmediği kaydedildi.

Polis, olaya ilişkin mala zarar verme ve anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanmaktan soruşturma başlattı.

Etiketler : Berlin polisi Polis Berlin almanya
Şarkılarımı bilen söylesin

Şarkılarımı bilen söylesin
Sürpriz aşk itirafı

Sürpriz aşk itirafı
Çağatay'ın sağlığı yerinde

Çağatay'ın sağlığı yerinde
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
70 konserli festival

70 konserli festival
Temkinli Aslı

Temkinli Aslı
Harbiye özlemine virüs engeli

Harbiye özlemine virüs engeli
Listelere hızlı giriş

Listelere hızlı giriş
2022'yi 3 tekliyle kapatacak

2022'yi 3 tekliyle kapatacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes