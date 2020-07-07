Ciddiye almadığı koronavirüs başına bela oldu Karantinaya alındı

Yeni tip koronavirüs salgınında ABD'nin ardından en çok vakaya sahip ikinci ülke olan Brezilya'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Salgının başında önlemleri ciddiye almamakla eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun virüse yakalandığı iddia edildi. 65 yaşındaki Bolsonaro'nun Kovid-19 belirtileri gösterdiği belirtilirken, kesin teşhis koyulabilmesi için test uygulandığı ifade edildi.

DETAYLARA ULAŞILDI: ATEŞİ 38'İN ÜZERİNDE

Testin sonuçları henüz açıklanmazken, Amerikan CNN International televizyonu, Bolsonaro'nun durumuyla ilgili detaylara ulaştı. Bolsonaro'nun ateşinin 38 ve üzerinde seyrettiği, bunun neticesinde hidroksiklorokin ilacı aldığı vurgulandı. Daha önce de pek çok kez test yaptıran Bolsonaro'nun testlerinin sonuçları negatif çıkmıştı. Başkanın belirtiler göstermesi üzerine bu hafta uygulayacağı görüşme programı da iptal edildi.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde teyit edilen Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 750 bini, ölü sayısı 541 bini geçerken, iyileşenler sayısı ise 6 milyon 745 bin oldu.

ÜLKE ÜLKE VAKA SAYILARI

Avustralya, Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde vakaların artması sebebiyle, 1919'daki ispanyol Gribi'nden bu yana ilk kez Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletleri arasındaki sınırı kapatmıştı. Avustralya hükümeti, bugün de Melbourne kenti karantinaya alındı. Vakaların artmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 8 bin 755'e, ölü sayısı ise 106'ya çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 620 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 65 bin 487'ye, vaka sayısı da 20 bin 229 artarak 1 milyon 623 bin 284'e yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 480 artarak 31 bin 119'a ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 902 artışla 261 bin 750 çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 467 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 160'a yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 22 bin 252 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 719 bin 665'e çıktı.