VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy Rus askerlere seslendi: Sadece hayatınızı kurtarın
Ukrayna'ya transfer için gitmişti! Gurbetçi futbolcu sığınakta mahsur kaldı
Kritik görüşme başladı
Bakan Nebati'den ilk yorum
Zafer Şahin: Bir kriz olsa acaba o ne diyecek diye bakılan birkaç isimden biri Erdoğan
"Bir ülke daha Ukrayna'ya girecek"
Dikkat çeken Yunanistan detayı
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat Mesajı
Gençler İstedi, TEKNOFEST Karadeniz'de Başvuru Süresi 7 Mart'a Uzatıldı
Rusya meğer bunu hesaba katmamış!
Türkiye 2021'de yüzde 11 büyüdü
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
"Daha fazla insanın ölmesini mi bekliyorsunuz?"
Altın alıp satacaklar dikkat!
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
28 Şubat'ın üzerinden 25 yıl geçti
Dünya, Türkiye'nin dostluğunu unutmuyor!
Kiev ve Harkov'da yeniden patlama sesleri
Zelenski'yi öldürme emri verildi
İstanbullular dikkat!
Kabine toplanıyor: Gündem Ukrayna
Cesur Tülin
Yurt sulh cihanda sulh
Sevenlerinden dua istedi
28 Şubat 2022 Pazartesi 11:02:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 11:02:00

Belgeler sızdırıldı! Ruslar bunu hesaba katmadı! Güç sivillerde

Kaynak: Milliyet

ABONE OL

Ukrayna'da sivillerin pek çok bölgede Rus tanklarına ve zırhlı araçlarına karşı direndiği, bir kısmını tahrip ederek etkisiz hale getirdiği belirtiliyor. Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan sızdırılan bir belge, Moskova'nın, Ukrayna'nın direniş göstermesini beklemediğini ve büyük kayıpların ardından bir “tıbbi acil duruma” hazırlandığını ortaya koydu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle pek çok kentte şiddetli çatışmalar devam ederken, durum da sürekli olarak değişiyor. Bu durumun değişmesinde de, Ukraynalı siviller büyük rol oynuyor.

DİRENİŞ HESABA KATILMAMIŞ!

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan sızdırılan bir belge, Moskova'nın, Ukrayna'nın direniş göstermesini beklemediğini ve büyük kayıpların ardından bir "tıbbi acil duruma" hazırlandığını ortaya koydu.

İngiliz "ITV News" kanalının elde ettiği belgede, Rus istihbarat şeflerinin, Rusya'nın yaklaşık 50 bin asker kaybetmeye hazır olduğunu söylediği anlaşılıyor. Belgede, tıp şirketlerinden "Rusya'da hayat kurtarmaya ve insanların sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere derhal katılmaları" da isteniyor. 25 Şubat tarihli belgeye göre "büyük bir sağlık acil durum" beklediği anlaşılan Rusya, Rus tıp şirketlerine, uzmanların ve çalışanların bilgilerini içeren bir listeyi Sağlık Bakanlığı'na göndermeleri talimatı verdi.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA SAVAŞ ABD AB
Bana sanatçı demeyin!

Bana sanatçı demeyin!
Ayrılmadık tatildeyiz!

Ayrılmadık tatildeyiz!
Bugün evleniyor

Bugün evleniyor
2 milyonluk anlaşma

2 milyonluk anlaşma
Beklenmedik teklif

Beklenmedik teklif
Setlerden sahnelere transfer

Setlerden sahnelere transfer
Aşık olmayı unutum

Aşık olmayı unutum
Miray'a 'çene' göndermesi

Miray'a 'çene' göndermesi
Tayland'ta Türk dizisi

Tayland'ta Türk dizisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER