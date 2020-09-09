Üniversite yetkilileri, "kültürler arası çalışmalar" için 10 yıl önce kurulduğu belirtilen kürsünün faaliyeti için daha önce yapılan anlaşmanın 30 Eylül'de biteceğini, anlaşmayı yenilememe kararı aldıklarını bildirdi.

Leuven Üniversitesinin kapatma kararını kürsüyü finanse eden ve anlaşmanın tarafı olan Kültürler Arası Diyalog Platformuna da bildirdiği kaydedildi. Terör örgütü FETÖ'ye ait platform, kürsüyü yılda 90 bin avro vererek destekliyordu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kürsünün düzenlediği etkinliklere artık ilginin ve katılımın çok azaldığı, kapatma kararının bu nedenle alındığı ifade edildi. Belçika basınında, Türkiye'nin baskısı nedeniyle böyle bir karar alındığına yönelik haberlerin reddedildiği açıklamada, "siyasi baskı bulunmadığı ve üniversitesinin bu tür bir baskıya teslim olmayacağı" özellikle vurgulandı.

Açıklamada, "Leuven Katolik Üniversitesinin kürsünün devamına yönelik anlaşmayı yenilememe kararının nedeni 10 yılın ardından ilginin keskin şekilde düşmesidir. Bu durum kürsünün düzenlediği faaliyetlere de yansımış ve faaliyet sayısı azalmıştır. Üniversite, bu şartlar altında yeni bir anlaşma yapmama kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Kürsünün başkanlığını yapan ve emekliye ayrılan Emmanuel Gerard'ın yerine kimsenin görev almak istemediği belirtiliyor. Kürsünün faaliyetlerinin son yıllarda çok azaldığı ve ilgi görmediği ifade ediliyor.