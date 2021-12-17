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17 Aralık 2021 Cuma 21:36:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 21:36:00

Belçika'nın 'helal kesim' yasağı AİHM'e taşınıyor

Kaynak: AA

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Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar, Anayasa Mahkemesinin dini usullere göre hayvan kesimini yasaklayan yasaların din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna karar vermesi üzerine süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacak.

Belçika İslam Temsil Kurumu ve Belçika İslam Koordinasyon Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, helal kesim yasağının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınacağı duyuruldu.

Açıklamada, hukukun üstünlüğünün Avrupa'daki "savunmasız dini azınlıklara karşı amansız ve sembolik bir mücadele yürüten popülist hareketlerin artan siyasi ve sosyal baskısına boyun eğmemesi" gerektiğinin altı çizildi.

Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar bir araya gelerek Valonya ve Flaman bölge parlamentolarında İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklayan kararları Aralık 2017'de Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Anayasa Mahkemesi dün, yasağı getiren yasaların din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna hükmetmişti.

Etiketler : AİHM Belçika Müslüman
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