Belçika'da şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy anıldı

Aksoy'un şehit olduğu terör saldırısının yapıldığı Franklin Roosevelt Bulvarı'nda düzenlenen anma törenine, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, NATO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Azerbaycan Büyükelçisi Vaqif Sadıqov, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, KKTC Temsilciliği Maslahatgüzarı Begüm Tuncalı ve diplomatik erkan katıldı.

Aksoy'un şehit edildiği yere çiçek bırakılmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Ulusoy, teröre en fazla şehit veren diplomatların Türk diplomatları olduğunu vurgulayarak, geçmişte Ermeni terör örgütlerince yapılan saldırılarda çok sayıda diplomatın ve yakınlarının şehit edildiğini söyledi.

Büyükelçilik İdari Ataşesi Aksoy'un 39 yıl önce bir Ramazan Bayramı günü evinin önünde teröristlerce katledildiği hatırlatan Aksoy, faillerinin cezasız kalmasının üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Ulusoy, gelecekte bu tür terör saldırılarının tekerrür etmemesi için terörizme karşı uluslararası düzeyde gerçek manada bir iş birliğinin önem arz ettiğini vurguladı.

Aksoy'un her sene katledildiği sokakta anıldığını belirten Ulusoy, ancak gelecekte bir anıt yapılmasının iki ülke arasında dostluk ve iş birliğinin vurgulanması açısından çok önemli olabileceğinin altını çizdi.

Ulusoy, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin Türk milletinin kararlı tutumu ve fedakar mücadelesi ile bertaraf edilmesinin 6. yılına atıfla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Türkiye için hayatını ortaya koyan tüm şehitleri saygıyla yad ettiğini söyledi.