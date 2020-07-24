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24 Temmuz 2020 Cuma 11:24:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 11:24:00

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 65 bine yaklaştı

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Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 220 artarak 64 bin 847'ye yükseldi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4 artarak 9 bin 812'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 220 artarak 64 bin 847'ye çıktığı belirtildi.

Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 220'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 89'luk artış gözlemlendiği vurgulandı.

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILDI

Belçika'da Kovid-19 vakalarının son haftalarda artması üzerine salgınla mücadele tedbirlerinin sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Ulusal Güvenlik Konseyinin vakalardaki artış üzerine yaptığı toplantıda aldığı kararları dün duyurdu. Buna göre, daha önceki önlemlerin gevşetilmesinde beşinci aşamaya geçilmeyecek. Bunun yerine artan tedbirler kapsamında kamuya açık bazı alanlarda maske zorunluluğu getirilecek.

Hafta sonu başlayacak uygulama çerçevesinde açık hava pazar yerleri ile halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı cadde ve sokaklar gibi kamuya açık alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Ayrıca, gece geç saatlere kadar açık kalabilen bazı dükkanlar bundan böyle saat 22.00'de kapanacak. Bunların dışında kafe ve restoranlara gidenlerden telefon numarası ve e-posta adreslerini vermeleri istenecek. Müşterilere ait bu bilgiler 14 gün boyunca saklanacak, daha sonra silinecek. Bu tür bilgilerin toplanması için kullanılacak standart bir form cumartesi gününe kadar hazırlanacak.

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