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28 Temmuz 2020 Salı 09:45:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 09:45:00

Belçika'da Kovid-19 vaka sayıları yükseliyor

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Belçika'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 402 artarak 66 bin 428'e yükseldi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1 artarak 9 bin 822'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının 402 artarak 66 bin 428'e çıktığı kaydedildi.

Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 311'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 69'luk, hastaneye kaldırılma oranında ise yüzde 76'lık artış gözlemlendiği vurgulandı.

ANVERS'TE GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Belçika'daki yeni vaka sayılarının hemen hemen yarısının tespit edildiği Flaman kenti Anvers'te ise 23.30-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı başlatıldı.

Anvers'te, tüm kamu alanlarında maske kullanımı ile uzaktan çalışma zorunlu kılındı.

ÜLKE GENELİNDE YENİ KISITLAMALAR

Belçika'da Kovid-19 vakalarının son haftalarda hızla yükselmesinin ardından hükümetin aldığı yeni tedbirler kapsamında bir aile 4 haftada sosyal çerçeve içinde sadece 5 kişiyle görüşebilecek.

Karar, ülke genelinde 29 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak ve bu sayıya 12 yaşından küçük çocuklar dahil edilmeyecek. Bu 5 kişi dışında herhangi biriyle görüşmenin zorunlu olduğu durumlarda maske kullanılması ve sosyal mesafeye riayet edilmesi istendi.

Yeni kararlar çerçevesinde, kapalı alanlardaki toplantılarda en fazla 100 kişi, açık hava toplantılarında 200 kişi bulunabilmesine izin verilecek. Bu tür toplantılarda maske takmak zorunlu olacak.

Hükümetin evden çalışma uygulamasının devamını "kuvvetle" önerdiği yeni kararlar içinde, yardıma ihtiyacı bulunanlar dışında herkesin alışverişe tek başına gitmesi, alışveriş yapılan dükkanda 30 dakikadan fazla durulmaması gibi maddeler yer aldı.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin geçen haftaki toplantısında da hafta sonundan başlayarak açık hava pazar yerleri ile halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı cadde ve sokaklar gibi kamuya açık alanlarda maske takmak zorunlu olmuştu. Bunların dışında kafe ve restoranlara gidenlerden telefon numarası ve e-posta adreslerinin alınması, bu bilgilerin 14 gün boyunca saklanması kararlaştırılmıştı.

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