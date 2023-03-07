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07 Mart 2023 Salı 20:53:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 20:53:00

Belçika'da depremzedeler için toplanan bağış 11,6 milyon avroya ulaştı

Kaynak: AA

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Belçika'da yayın yapan radyo kanallarının da katılımıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye'de ve Suriye'de etkilenen kişiler yararına "12-12" konsorsiyumunun düzenlediği bağış kampanyasında şu ana kadar 11,6 milyon avro toplandı.

Ülkede Flamanca yayın yapan kamuya ait ve özel radyo kanalları, depremin birinci ayında Belçika'daki bazı yardım kuruluşlarının oluşturduğu "12-12" adlı konsorsiyumun depremzedeler için düzenlediği bağış kampanyasına dün bir günlüğüne dahil oldu.

Radyolar gün boyu Türk şarkıcı Hadise'nin de aralarında bulunduğu 30 sanatçının seslendirdiği "İnsanlar insanlara yardım eder" parçasını çaldı, bazı radyo programları da yayınlarını depreme ve yardım kampanyasına ayırdı.

Ülkenin en büyük medya grupları bünyesindeki radyolar, anonslarla "12-12" adlı konsorsiyumun hesap bilgilerini aktararak, gün boyu yardım çağrıları yaptı.

Bu yayınlar sayesinde 1 günde 1,8 milyon avro bağış toplandığı açıklandı. Dünkü bağışların eklenmesiyle bugüne kadar depremzedeler için "12-12" konsorsiyumunun topladığı bağış miktarının 11,6 milyon avroya ulaştığı bildirildi.

Konsorsiyumdan yapılan açıklamada, "Bu müthiş dayanışma ve ülkedeki medya kuruluşlarının desteği için müteşekkiriz. Bireylerin, şirketlerin ve devlet kurumlarının cömertliği için de ayrıca teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

12-12 konsorsiyumu son olarak geçen yıl Ukraynalılar için büyük bir kampanya düzenlemiş, o kampanyada 29 milyon avro toplanmıştı.

Konsorsiyum, Caritas International, Belçika Kızılhaçı, Handicap International, Dünya Doktorları, Oxfam Belçika, Plan International ve UNICEF Belçika adlı yardım kuruluşlarından oluşuyor.

Bağışlar, konsorsiyumun "BE19 0000 0000 1212" numaralı hesabına veya "www.1212.be" internet sitesine yapılabiliyor.

Etiketler : Belçika depremzedeler Bağış

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