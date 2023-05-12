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12 Mayıs 2023 Cuma 14:06:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 14:06:00

Belçika'da refakatsiz sığınmacı çocuk sayısı "şimdiye kadarki en yüksek" rakama ulaştı

Kaynak: AA

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Belçika'da geçen yıl, yüzde 30'luk artışla 6 bin 434 refakatsiz sığınmacı çocuğun kaydedildiği ve bunun "şimdiye kadarki en yüksek sayı" olduğu bildirildi.

Fransızca yayın yapan La Derniere Heure gazetesinin haberine göre, Belçika Göç ve İltica Bakanı Nicole de Moor, Mecliste yaptığı konuşmada, 2022'de bir önceki seneye kıyasla 6 bin 434 refakatsiz sığınmacı çocuğun kayıt altına alındığını belirtti.

De Moor, bunun şimdiye kadarki en yüksek rakam olduğunu kaydetti.

Bu çocukların 2 bin 200 kadarının 11-15 yaş aralığında olduğunu aktaran Moor, bu durumun yeni barınma merkezlerinin açılmasını gerektirmediğini ifade etti.

Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili uzun süredir kriz yaşanıyor.

Mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolması nedeniyle yaşları, cinsiyetleri fark etmeksizin bu kişiler, sokaklarda yatmak zorunda kalıyor.

Etiketler : La Derniere Heure gazetesi De Moor 434 refakatsiz sığınmacı çocuk
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