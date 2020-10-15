15 Ekim 2020 Perşembe 07:45:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 07:46:00
Belçika son 24 saatte 8 bin 271 yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı
Kaynak: DHA
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Avrupa'da koronavirüs vakalarında ikinci dalga yaşayan ülkelerden Belçika, son 24 saatte 8 bin 271 yeni vaka sayısı açıkladı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Belçika’da 8 bin 271 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısı toplamda 181 bin 511 olarak açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 278 olduğu açıklandı.
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