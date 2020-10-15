Belçika son 24 saatte 8 bin 271 yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Belçika’da 8 bin 271 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısı toplamda 181 bin 511 olarak açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 278 olduğu açıklandı.