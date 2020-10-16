16 Ekim 2020 Cuma 08:23:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 08:23:00
Belçika son 24 saatte 10 bin 448 yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı
Kaynak: DHA
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Avrupa'da koronavirüs vakalarında ikinci dalga yaşayan ülkelerden Belçika, son 24 saatte 10 bin 448 yeni vaka sayısı açıkladı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Belçika’da 10 bin 448 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısı toplamda 191 bin 959 olarak açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 327 olduğu açıklandı.
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