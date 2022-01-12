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12 Ocak 2022 Çarşamba 14:44:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 14:44:00

Belçika Savunma Bakanlığı siber saldırıya uğradı

Kaynak: AA

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Belçika Savunma Bakanlığının e-posta sisteminin geçen ay düzenlenen siber saldırı nedeniyle 4 hafta boyunca çalışmadığı ortaya çıktı.

Belçika basınındaki haberlere göre, Savunma Bakanlığı yetkilileri, 16 Aralık'ta siber saldırıya uğradıklarını fark etti. Saldırının dış e-posta sistemini hedef aldığı, Bakanlık personeline dışarıdan gönderilen e-postaların ulaştığı ancak personelin cevap yazamadığı bildirildi.

Bakanlık Sözcüsü Ludivine Dedonder, sistemdeki aksaklığın 4 hafta boyunca devam etmesinin ardından e-posta trafiğinin dün yeniden başladığını söyledi.

Dedonder, aksaklığın neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklarken sistemin tamamını çevrim dışı hale getirdiklerini, dış dünyaya yeniden bağlanmadan önce her şeyi kontrol ettiklerini belirtti.

Ordu çalışanlarının bağlı olduğu sendikanın yetkilisi Dimitri Modaert ise sorunların sürdüğünü iddia etti. Bakanlık çalışanlarının basit internet aramalarını bile yapamadığını söyleyen Modaert, işlerin yürümesi için WhatsApp benzeri mesajlaşma uygulamalarının kullanıldığını dile getirdi.

Siber saldırıyı kimin veya kimlerin düzenlediği hakkında bilgi verilmedi.

Etiketler : Belçika SİBER SALDIRI Dimitri Modaert
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