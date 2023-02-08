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08 Şubat 2023 Çarşamba 17:55:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 17:55:00

Belçika hükümetinden Türkiye'ye dayanışma mesajları

Kaynak: AA

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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye ile dayanışma içinde oldukları mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Lahbib ve İçişleri Bakanı Verlinden, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belçika'nın kuracağı sahra hastanesi için ön keşif yapacak ekibi taşıyan askeri uçağın havalanmasından önce Melsbroek Askeri Havaalanı'nda AA muhabirine konuştu.

Lahbib, "Türk halkına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Kurbanların sayısı ve can kaybı bizi gerçekten perişan etti." dedi.

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek yardım teklifinde bulunduğunu ifade eden Lahbib, "Türk halkına yardımcı olmak için acil durum doktorları ve ayrıca yardım malzemeleri göndereceğiz." diye konuştu.

Lahbib, sahra hastanesi için keşif yapacak ekibin, Türk yetkililerin kurulmasını istediği bölgede incelemelerde bulunarak hazırlık yapacağını söyledi.

"Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." diyen Lahbib, hazırlığın tamamlanmasının ardından derhal doktorlar ve yardımları sevk edeceklerini dile getirdi.

"ÇOK BÜYÜK BİR FELAKET"

İçişleri Bakanı Verlinden de "Öncelikle en samimi başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Çok büyük, çok büyük bir felaket." dedi.

Belçika'da da büyük bir Türk topluluğunun yaşadığına değinen Verlinden, "Ailelerinden, arkadaşlarından halen haber alamayanlar var. Henüz bazılarına herhangi bir bilgi gönderemiyoruz. Bu yüzden durum, çok kötü." değerlendirmesini yaptı.

Verlinden, şunları kaydetti:

"Yardım etmemiz gerekiyor ve bugün bunun için çalışmaya başlıyoruz. Türk halkına saygımızı, başsağlığı dileklerimizi iletmek ve en kısa sürede mümkün olan en fazla sayıda hastayı tedavi edecek hastanenin inşası için en iyi sağlık ve sivil koruma ekiplerimizi gönderiyoruz."

Etiketler : belçika deprem dayanışma mesajları

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