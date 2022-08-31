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31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:03:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:05:00

Belçika, enerji krizine yönelik yeni tedbirler aldı

Kaynak: AA

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Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı, yakıt, elektrik ve doğal gazdaki düşük vergi uygulamasını uzatmaya, yüksek karlı enerji firmalarını vergilendirmeye ve nükleer santrallerin faaliyet süresini uzatmaya karar verdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle gerçekleştirilen istişare komitesi toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Belçika'daki tüketici ve işletmeleri yüksek enerji faturalarında karşı korumaya yönelik tedbirlerin ele alındığını anlatan De Croo, krize karşı mucizevi bir çözüm olmadığını ancak hükümet olarak bütün imkanları zorlayacaklarını ifade etti.

De Croo, ülkede yoksullara yönelik sosyal enerji tarifelerinin, benzin ve motorin üzerindeki özel tüketim vergilerinin azaltılması uygulamasının, elektrik ve doğal gazda yüzde 6'lık indirimli KDV oranının ve kalorifer yakıtı desteğinin 2023 yılı mart ayı sonuna kadar uzatıldığını belirtti.

Ülkede enerji faturalarını ödemekte sorun yaşayanların desteklenmesi, ısı pompası, güneş paneli veya ısı yalıtımı gibi yatırımlara daha uygun biçimde erişilebilmesi için bankalarla görüşeceklerini ifade eden De Croo, "İnsanlar yatırım yapmak istiyor ama bazı engeller var. Bu yatırımları kolaylaştırmamız gerekiyor." diye konuştu.

KAMU IŞIK KAPATACAK

De Croo, kamu binalarında 19.00 ile 06.00 arasında aydınlatmaların kapatılacağını, ısıtmanın en yüksek 19 dereceye, soğutma sistemlerinin de 27 dereceye ayarlanacağını kaydetti.

ENERJİ FİRMALARINA EK VERGİ

Enerji krizinde aşırı kazanç elde eden şirketlere ek vergi uygulanacağına işaret eden De Croo, bu kaynağın bir dayanışma fonu ile halka yardım için kullanılacağını anlattı.

NÜKLEER SANTRALLER KAPANMAYACAK

De Croo, "Hükümet, Tihange 2 ve Doel 3 nükleer santrallerinin 31 Mart 2023'e kadar açık kalmasını talep etti." dedi.

Belçika'da, Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyor.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

Belçika, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025 yılında kapatmayı planladığı Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

Daha önce Doel 3 rektörünün eylül ayında ve Tihange 2 reaktörünün ise şubat ayında kapatılması planlanıyordu. Son kararla bu reaktörlerin faaliyet süresinin uzatılması için çalışmalar yapılacak.

Etiketler : Alexander De Croo Belçika Rusya-Ukrayna savaşı
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